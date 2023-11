Aeroporto de Dourados recebe R$ 1,5 milhão do governo Lula para início de obra

Recentemente, a mídia divulgou que o governo do presidente Lula (PT) teria “cancelado” R$ 9.448.639,00 reservados para obras em Mato Grosso do Sul. Na alegação, haviam dito que o governo não destinaria mais os recursos, dentre as quais estava a realização da obra do Aeroporto de Dourados. No entanto, na 4ª feira (1.nov.23) R$ 1,5 milhão, referente a primeira etapa da obra, caiu na conta Exército Brasileiro do município gerido por Alan Guedes.

Diante do ‘boato’ espalhado, o Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, explicou ao deputado Geraldo Resende, que não houve ‘cancelamento’ e sim que os recursos foram remanejados para o próximo ano a fim de contemplar a confecção do projeto de reconstrução do terminal do aeroporto.

O Aeroporto de Dourados foi incluído no Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC) em setembro de 2023, com um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões para a construção de um novo terminal de passageiros. As obras começarão após a conclusão da primeira etapa da obra de ampliação da pista do aeroporto.

O Ministro garantiu que os recursos para a reforma do terminal em 2024 estão assegurados e que pretende visitar Mato Grosso do Sul em breve para inaugurar o aeroporto.

O Estado poderá utilizar os recursos inicialmente destinados à obra em outras ações governamentais, já que esta intervenção será custeada pelo Novo PAC.