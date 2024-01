Afagos ao governo Lula instalam discórdia no QG do Partido Liberal   

Um dos principais porta-vozes do bolsonarismo em Mato Grosso do Sul é o deputado federal Marcos Pollon (PL). Ele está na linha de frente dos mais contundentes protestos contra as recentes declarações de simpatia e em tom elogioso a Lula, feitas por lideranças da base do ex-presidente, entre as quais Valdemar da Costa Neto, presidente da Executiva Nacional, e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Pollon - um dos líderes da campanha armamentista no País -, atacou Costa Neto, sem citar seu nome. Porém, nem precisava, o recado foi de fácil leitura. Assim ele escreveu: "Não permitirei o estelionato eleitoral associado a Bolsonaro. O meu compromisso vai além de eleições. Não toleraremos traidores. Bolsonaro é meu presidente, Luiz Inácio é um ditador, não presidente. Não é governo, é um regime autoritário. Princípios constitucionais estão sendo pisoteados sem cerimônia".

INCOMODADOS

A reação virulenta de Pollon indica, de maneira implícita, que a cúpula e lideranças do PL já não têm mais como ignorar as rachaduras na legenda. É ano de eleições, Bolsonaro está inelegível - pode até sofrer outra condenação - e uma expressiva parcela de seus seguidores com mandato vem dando calorosos acenos a Lula e ao governo do petista.

Em território sulmatogrossense, Pollon faz parte de uma combativa legião de fiéis bolsonaristas que não concordam com a mínima manifestação de cordialidade para a esquerda ou ao PT e a Lula. Estão neste bloco, ao seu lado, três deputados federais, sendo um correligionário, Rodolfo Nogueira, e outro do PP, Luiz Ovando; e uma senadora, Tereza Cristina (PP).

Não entram neste grau explosivo de bola dividida algumas lideranças importantes que apoiaram Jair Bolsonaro na eleição presidencial, entre elas o governador Eduardo Riedel (PSDB), que tem boa relação com o Planalto, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). É desejo de Pollon ter o apoio unificado dos bolsonaristas para ser candidato à prefeitura da capital.

Portanto, sua preocupação procede, pois se o "racha" não for suturado a sua candidatura pode ser inviabilizada ou o próprio Bolsonaro entender que será menos desgastante apoiar a candidatura de Adriane à reeleição.