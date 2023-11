Agehab fará atendimento presencial nos municípios de Caarapó, Itaporã e Douradina

Na próxima semana, a equipe técnica da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) vai atender os moradores dos municípios de Caarapó, Itaporã e Douradina com serviços de transferência de titularidade, substituições de beneficiários originais, quitações por óbito, renegociação de dívida e regularizações de contratos.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explica que a prestação de serviços nos municípios facilita para o cidadão resolver pendências e esclarecer dúvidas.

"A Agehab disponibiliza diversos serviços no site, porém também atuamos de forma presencial nos municípios levando diversos serviços para que as pessoas consigam resolver problemas e pendências, além de esclarecer suas dúvidas. Nem todo mundo é familiarizado com as plataformas digitais", ressaltou a diretora-presidente.

Serviço:

Para ser atendido é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

-Caarapó (Av. Dom Pedro II, Centro da Criança), 27/11 das 13h as 17h30 e 28/11 das 7h30 às 17h30

-Itaporã (R. Pedro Celestino C. Da Costa, Terminal Rodoviário), 29/11 das 8h às 17h15

-Douradina (R. Áurea Barbosa Cerqueira, 1.255, Secretaria Municipal de Habitação), 30/11 das 8h às 16h

Karla Martins, Agehab

Foto: Divulgação/Agehab

Fonte: Governo MS