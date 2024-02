Agems discute novos cenários do gás natural em MS com associação de grandes consumidores

A distribuição de gás natural, foco de fomento e novas perspectivas em Mato Grosso do Sul, foi tema de reunião hoje (6) entre o diretor de Gás, Energia e Mineração da Agência Estadual de Regulação (Agems), Matias Gonsales, com a Abrace Energia, associação que representa os grandes consumidores industriais e consumidores livres de energia em âmbito nacional.

No momento em que esse energético caminha para ganhar mais espaço na matriz estadual, a distribuição passa por inovações regulatórias, e o Estado com participação da Agência - prepara a renovação de contrato, a entidade mostrou interesse no debate sobre regras para consumidor livre, mecanismo de reajuste tarifário e o cenário futuro de concessão.

"A regulação é dinâmica e está atenta ao equilíbrio das demandas dos consumidores, os projetos de desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul, e as oportunidades que estão por vir", afirma Matias. "A Agência Reguladora hoje tem papel fundamental no fortalecimento da presença de novos energéticos na nossa matriz, por isso somos mais reconhecidos e mais demandados quando se trata desse mercado".

Na reunião, com a participação de integrantes das áreas jurídica e da Câmara Técnica de Gás, o diretor apresentou esclarecimentos sobre ações regulatórias e recebeu congratulações da Abrace Energia por atuar na promoção de avanços durante o ano de 2023.

