Agems inicia Operação Carnaval pela eficiência e segurança do transporte de passageiros

Nos quatro cantos de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Regulação (Agems) iniciou na sexta-feira (9) a Operação Carnaval, destinada a garantir viagem segura para quem vai descansar ou curtir a folia em diferentes cidades.

O foco principal das ações é fazer com que o serviço esteja disponível ao usuário em quantidade suficiente para a demanda, com veículos adequados, no cumprimento dos horários e no bom atendimento ao passageiro.

Agentes da Câmara Técnica de Fiscalização estarão no terminal rodoviário de Campo Grande, ponto de origem de maior movimentação de viajantes, e no terminal de Jardim, local de chegada para os mais tradicionais destinos turísticos do sudoeste do estado.

"Carnaval é alegria, é celebração, e os foliões que querem ir para qualquer cidade se divertir ou descansar, precisam conseguir comprar sua passagem; precisam que o ônibus esteja no horário, com a mecânica em dia, higienizado, com os equipamentos de segurança, e precisam que a transportadora resolva rapidamente algum imprevisto que acontecer", lembra o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis. "Nossa equipe vai estar presente para conferir e dar suporte ao cidadão que precisar".

A Agência Reguladora orientou as transportadoras sobre planejamento e organização prévios e a atenção ao uso de frota extra no feriadão.

"As empresas já sabem que a demanda aumenta e que é preciso colocar mais veículos na linha, se necessário. Ressaltamos a importância de verificar a validade do cadastro, bem como garantir que a frota disponibilizada esteja devidamente cadastrada e com os Certificados de Vistorias válidos", informa a diretora Caroline Tomanquevez".

"Nós reforçamos esse cuidado, porque o serviço regular é o serviço seguro e com garantias. O passageiro não deve buscar transporte clandestino e sim as empresas legalizadas".

A Agems também vai para as estradas, com operações volantes. Rota Pantaneira, Rota Leste, Rota Grande Dourados e Rota Jardim serão os focos principais da atuação da Câmara Técnica de Fiscalização (Catefis), com a participação da Assessoria Militar. Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e ANTT também são parceiros nas operações.

Em campo, os agentes fiscalizam se o transporte regular está adequado, com veículo cadastrado, com bilhetes individuais emitidos e com as licenças necessárias, no caso do fretamento. Também combatem o transporte clandestino, seja por empresas ou por motoristas utilizando carros particulares.

A falsa "carona amiga", em que condutores sem habilitação, sem capacitação e utilizando veículo próprio oferecem corridas mediante pagamento é ilegal e pode gerar a apreensão do carro.

