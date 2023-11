Agendão esportivo tem futebol, desafio de crossfit e corrida neste final de semana

Os sul-mato-grossenses estão com várias opções de programação para este fim de semana. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), preparou uma agenda cheia de eventos esportivos dos mais variados gêneros.

Apoiados e realizados pelo governo, os eventos são uma oportunidade de prestigiar o esporte local, incentivando a realização de eventos nacionais em nosso estado.

Confira abaixo:

8ª ETAPA DO RANKING DE SALTO

24 a 26 de novembro

Centro Hípico Leticia Brito (CHLB), Campo Grande (MS)

A partir das 8h

Realização: : Federação Sul Mato Grossense de Hipismo (FSMH)

AÇÃO SOCIAL

25 de novembro

Campo de futebol do Bairro Vida Nova: R. Jaci Maria de Azevedo Môro com a R.Gilson Nogueira de Oliveira, Campo Grande (MS)

Das 12h às 22h

Realização: Igreja Aliança Com Deus- Templo dos Milagres

4º DESAFIO CROSS OPEN

25 de novembro

Joana Darc, 742 Bairro pioneiros, Campo Grande (MS)

Das 7h às 23h

Realização: Cross Open

AÇÃO SOCIAL

25 de novembro

Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha: R. Itaóca, 196 Jardim Tarumã, Campo Grande (MS)

Das 8h às 12h

Realização: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS)

SALTO DUPLO PARAQUEDISMO

25 e 26 de novembro

Campo Grande (MS)

Realização: Federação Sul-mato-grossense de Paraquedismo (FSMP)

1ª CORRIDA CÍRCULO MILITAR

26 de novembro

Rua Camapuã - lateral ao Círculo Militar, Campo Grande (MS)

Às 7h

Realização: Círculo Militar de Campo Grande

CAMPEONATO SUL MATO GROSSENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE B 2023

26 de novembro

Estádio Jacques da Luz, Campo Grande (MS)

Às 15h

Realização: Federação de Futebol de Mato Groso do Sul (FFMS)

AÇÃO SOCIAL

27 de novembro

Escola Estadual João Ponce de Arruda distrito de São Pedro, Inocência (MS)

Realização: Câmara Municipal de Inocência

SEST SENAT RUN- CAMINHADA E CORRIDA DE RUA NOVEMBRO AZUL

26 de novembro

Lagoa Maior, Três Lagoas (MS)

Das 7h às 12h30

Realização: Sest Senat

João Pedro Flores, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Lucas Castro/Fundesporte

Fonte: Governo MS