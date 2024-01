Agendão: primeiro fim de semana de 2024 tem Feira Ziriguidum, grito de Carnaval, reggae e samba 

Tem reggae, samba, feirinhas e despedida da Cidade do Natal no primeiro final de semana de 2024. A movimentação de rolês culturais ainda é tímida, mas o Quintal Sesc já volta nesta sexta-feira com muita animação para toda a família. Ah, o ano está só começando, e muita coisa vai rolar até o Carnaval!

Abaixo a lista dos principais eventos de Campo Grande. Ah, lembrando que as atrações ao ar livre estão sujeitas às condições do tempo.

Sexta-feira (5)

Cidade do Natal se despede neste fim de semana nos altos da Avenida Afonso Pena. (Foto: Ana Paula Fernandes/Prefeitura de Campo Grande)

Reggae no Japa - Banda Marolo e Rasdair da Mata são as atrações do primeiro reggae de 2024 nesta sexta-feira. O ritmo vai entoar a região da Orla Morena em comemoração ao aniversário e Rasdair da Mata.

Hora: A partir das 19h30

Local: Avenida Noroeste, 1538

Entrada: Gratuita

Grupo Laço de Ouro - Na despedida da programação do "Natal CG é tamanho família" tem apresentação do Grupo Laço de Ouro às 19h, e a Parada Natalina às 20h30.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Cidade do Natal - altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc - Recreação para a criançada com a equipe do Sesc Camillo Boni, show musical de Elvis e Adriano e também reggae com Sandim são as atrações desta primeira edição do Quintal Sesc de 2024. Os pequenos ainda terão oficina de férias com Foguetinho e brincadeiras e pintura facial com Guavira.

Hora: 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo - 1º piso Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Sábado (6)

2024 começa com Ziriguidum ocupando a Praça do Preto Velho. (Foto: Divulgação/Leo Sales)

Feira Explosão - Na Orla Ferroviária tem artesanato, moda sustentável e gastronomia com os expositores da Feira Explosão, bem próximo à Morada dos Baís.

Hora: 8h às 13h

Local: Orla Ferroviária - próximo à Morada dos Baís

Entrada: Gratuita

Feira Arte com Missão - Em mais uma edição da Feira Arte com Missão, o sábado é dia de pastel na Vila Sargento Amaral, que conta ainda com expositores levando arte, moda, gastronomia e artesanato.

Hora: 15h às 20h

Local: Rua São Geraldo, 243 - Vila Sargento Amaral

Entrada: Gratuita

Grito de Carnaval Tem que Esquentar - Sábado é dia de 1° Grito de Carnaval da Bateria Filhos de Jorge, na Deixa Falar. Entre as atrações terá Luiz Café, sorteio de brindes, matinê e praça de alimentação.

Hora: 15h

Local: Rua Sabino José da Costa, 890 - Vila Nasser

Entrada: Gratuita

Feira de Anhanduí - Quem quiser um bate e volta a 60km de Campo Grande, a dica é ir até a feira de Anhanduí que reúne toda a variedade de produtos da agricultura familiar e artesanato produzidos no distrito.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Mairiporã, 986, Distrito de Anhanduí (Em frente à Escola Municipal Isauro Bento Nogueira)

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum A Praça do Preto Velho recebe a primeira edição da Feira Ziriguidum neste sábado. Com apresentação de Romilda Pizani, tem show de Marta Cel, Angelique, Sandim e Banda, Tambor Ritmado, além de contação de histórias com Ciro Ferreira.

Fora as atrações, o público ainda pode conferir gastronomia, artesanato, moda e arte com os expositores.

Hora: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho - Avenida Fábio Zahran

Entrada: Gratuita

Banda Haiwanna - No sábado tem rock nacional com a banda Haiwanna na Cidade do Natal, às 19h, seguido da Parada Natalina, às 20h30.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Cidade do Natal - altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Samba no Vexame - E tem roda de samba do Caramelo no bar Vexame neste sábado.

Hora: A partir das 20h

Local: Avenida Calógeras, 3.100 Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15

Domingo (7)

New York Circus encerra programação natalina na Afonso Pena neste domingo. (Foto: Arquivo/FCMS)

New York Circus - Encerrando a vibe natalina, a Cidade do Natal tem espetáculo neste domingo com o New York Circus às 19h, seguido da Parada Natalina, às 20h30.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Cidade do Natal - altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Bloco Tá dando Pinta - Domingo tem segundo grito de Carnaval com o bloco Tá dando Pinta, o primeiro bloco LGBTQIA+ de Campo Grande. O momento já é de esquenta para a folia 2024.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 5,00

Garimpasso + DJ Chico - No Capivaras o domingo é de feirinha Garimpasso para você já começar o ano garimpando peças de 20 brechós com precinho a partir de R$ 10,00. Além do garimpo, vai rolar música com o DJ Chico.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino

Entrada: Gratuita

Paula Maciulevicius, Comunicação Setesc

Fonte: Governo MS