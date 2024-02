Em Campo Grande tem Sarau Cultural, brechós, enterro dos ossos e Feira Bosque da Paz

Prepare a fantasia, porque a folia ainda não acabou e o fim de semana reserva a despedida do Carnaval, com o tradicional "enterro dos ossos". O Bloco Eita! e o Capivara Blasé são os principais na capital e vão agitar os foliões no sábado.

A Biblioteca Isaías Paim, no segundo andar do prédio em que abriga a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), recebe neste sábado o Sarau Cultural da UBE-MS (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul), visando fortalecer o cenário literário sul-mato-grossense. Durante o evento, haverá também o pré-lançamento do livro "Versos para Mastigar", de Fábio Gondim.

Para quem curte moda sustentável e procura peças para diversificar o guarda-roupa, pode conferir o Encontro de Brechós no Horto Florestal. A iniciativa reunirá mais de 20 expositores, neste sábado. Já no domingo, a Feira Bosque da Paz traz sua edição de fevereiro em ritmo de Carnaval. A grande novidade é a programação infantil recheada, com concurso de fantasias, oficina de máscaras, dança da cadeira invertida, bloquinho e corridas divertidas.

As melhores escolas de samba do Carnaval campo-grandense serão premiadas nesta sexta-feira, em solenidade no Armazém Cultural. Neste ano, a grande campeã foi a Deixa Falar.

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (16)

Stand Up O "enterro dos ossos" de Carnaval do Cegê Comedy será com stand up, prometendo muita diversão e risadas.

Horário: a partir das 20h

Local: R. Cadênio, 55 Santa Fé

Entrada: R$ 8, com reservas pelo WhatsApp (67) 98146-5462 ou por mensagem (direct) na conta do Instagram: @cegecomedy.

Quintal Sesc Nesta sexta-feira (16), a partir das 17h, o Quinta Sesc terá programação especial para a criançada, com brincadeiras, pinturinhas, jogos e recreação. A gastronomia, marca registrada do evento, continua com opções para todos os gostos: de sushi ao choripan e dos doces ao chope Germânia. A partir das 20h, a música fica por conta do cantor Silveira, com sucessos da música nacional.

O ambiente é pet friendly e os animais de estimação são bem-vindos. Lembrando que a programação é sujeita a alteração em caso de condições climáticas adversas, pois as atividades ocorrem ao ar livre.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo 1º piso, no Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Entrada: gratuita

Shopping CG Também no Shopping Campo Grande acontecerá o Palco Sesc nesta sexta-feira, em que a cantora se Renata Sena apresenta na praça de alimentação, às 18h. De Portugal, mas morando no Brasil há quase uma década, ela mistura o melhor da musicalidade dos dois países, com composições que valorizam a MPB e a Bossa Nova.

Para a garotada, os parques infláveis continuam com muitas brincadeiras. Tem o Parque do Gato Galáctico e o circuito inflável do Capitão Pop It. A novidade para este fim de semana é o Ita Center Park, que retorna a Campo Grande com muitas atrações. O parque é sucesso desde a década de 90 e agora estará no estacionamento do Carrefour, das 18h às 22h.

Horário: a partir das 16h

Local: Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50 (parques temáticos), com vendas no local

Norte Sul O fim de semana chega com bastante opções para a criançada aproveitar e se divertir no Shopping Norte Sul Plaza. Tem o Parque Floresta Encantada: Madagascar, a montanha russa em realidade virtual, oficinas de massinha elástica (slimeria), jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer do Espaço Sesc.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita (Espaço Sesc) e com ingressos à venda na bilheteria (parques e oficinas)

Premiação das escola de samba A Passarela do Samba, na capital, recebeu mais de 10 mil pessoas, que acompanharam o desfile de 10 escolas de samba no feriadão de Carnaval. Deixa Falar, Igrejinha e Catedráticos do Samba foram as três primeiras colocadas e receberão premiação em solenidade nesta sexta-feira.

Escolas de samba da capital desfilaram na segunda e terça-feira de Carnaval (Foto: Daniel Reino/FCMS)

Horário: 19h

Local: Armazém Cultural Av. Calógeras, 3065 Centro

Entrada: gratuita

Super Especial Flashback O melhor do flashback internacional dos anos 1980 tocará no Blues Bar nesta sexta-feira. Os grupos Control A e James Rock vão agitar a noite.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar R. 15 de Novembro, 1186 Centro

Entrada: R$ 25 na hora

Mundo Encantado O Espaço Arte recebe a exposição Mundo Encantado, da artista Luciana Rondon. A série traz elementos lúdicos e cores vibrantes que remetem ao imaginário infantil. A exposição vai até 29 de março, com visitação de segunda a sexta-feira, no Paço Municipal.

Horário: 7h30 às 11h e 13h às 16h

Local: Espaço Arte (Paço Municipal) Av. Afonso Pena, 3279 Centro

Entrada: gratuita

Dourados

Bloco do Eu Sozinho A maior homenagem brasileira ao rock nacional chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Considerado o mais famoso evento de tributo do país, o Bloco do Eu Sozinho (BES) vai proporcionar mais de seis horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas, Los Hermanos e O Rappa. Também haverá um bloco com músicas dos Titãs, Cazuza, Jota Quest, Capital Inicial, CPM 22, Detonautas e Raimundos.

Horário: a partir das 22h

Local: Black Haus R. Maj. Capilé, 2083 - Jardim Central, Dourados

Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link www.sympla.com.br/bes

Sábado (17)

Feira de Cerâmica Copa de Barro, Flávio Ricardo Cerâmicas, Intento Studio, Hariel Sonartistica, Helena Belalian, Arte da Terra e Sônia Corrêa estarão juntos na Feira de Cerâmica. Além da exposição dos ceramistas, que representam a arte regional, haverá uma sessão prática sobre chás medicinais conduzida por Marcia Chiad.

Horário: 8h às 19h

Local: Recanto das Ervas R. 13 de Junho, 1592 Centro

Entrada: gratuita

Lançamento de livro Neste sábado, a psicanalista Andréa Brunetto apresentará ao público o seu novo livro intitulado "Agora sou Medeia: Não existe vingança sem ódio", na sede do Grupo Casa. O evento terá início às 9h30, com uma discussão sobre a obra e observações da psicanalista Francina Sousa, seguida por uma performance poética e teatral dos artistas Ligia Prieto, Leonardo de Castro, Isabela Lopes e Gabriella Thaís.

Horário: 9h30

Local: Grupo Casa R. Visconde de Taunay, 306 Amambai

Entrada: gratuita

Bloco Eita! Prepare sua fantasia e energia porque o Eita! vai encerrar o Carnaval da melhor forma na Esplanada Ferroviária, ao som da charanga que é a marca registrada do bloco.

Horário: 14h às 23h

Local: Monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviária Av. Calógeras, 5045 Centro

Entrada: gratuita

Enterro dos ossos Pensa que o Carnaval já acabou? Ainda tem a despedida, com o tradicional "enterro dos ossos". Após reunir cerca de 20 mil pessoas na Esplanada Ferroviária em dois dias de apresentações, o bloco Capivara Blasé prepara o adeus carnavalesco deste ano com muita festa e em grande estilo. Akag, Chokito e Koisamba tomam conta do som na Arena Sunset, a partir das 16h. A última noite de festa do bloco na Esplanada Ferroviária reuniu quase 20 mil pessoas.

Capivara levou milhares de pessoas à Esplanada e agora encerra o Carnaval com enterro dos ossos (Foto: Vaca Azul)

Horário: a partir das 16h

Local: Arena Sunset - Av. Três Barras, 1145 Villas Boas

Entrada: gratuitos, com reservas limitadas, pelo link https://bit.ly/49xT6JB

Sarau Cultural O primeiro Sarau Cultural de 2024, organizado pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, vai acontecer neste sábado. O evento terá na programação o pré-lançamento do livro "Versos para Mastigar", de Fábio Gondim. A finalidade do Sarau é movimentar e fortalecer o cenário literário sul-mato-grossense.

Horário: 15h

Local: Biblioteca Isaías Paim - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 (2º andar) Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Encontro de brechós O Coletivo de Brechós retorna ao Horto Florestal com mais uma edição do Encontro de Brechós, evento dedicado aos amantes da moda sustentável. Serão mais de 20 brechós expondo peças únicas e cheias de personalidade. Haverá também música ao vivo, venda de comida e bebida, além de ser um evento aberto à participação de animais de estimação.

Encontro celebra a moda consciente e a renovação do guarda-roupa de forma eco-friendly (Foto: Divulgação)

Horário: 8h às 14h

Local: Horto Florestal - R. Joel Dibo, 1 (Av. Ernesto Geisel, esquina com Fernando Corrêa da Costa) - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Bloco Forrozeiros Despedida de Carnaval arretada? Tem também. Os amantes do forró poderão dançar ao som do DJ Todi, Gabriel Chiad, Ipê de Serra, Menina Jurema e Flor de Pequi.

Horário: 16h às 22h

Local: Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3143 Centro

Entrada: gratuita

Homenagem aos Mamonas Os fãs da música nacional poderão reviver os clássicos dos Mamonas Assassinas neste sábado. O cover será comandado pela banda Plebheus e convidados. Fabio Chaves e Leandro Barthimann fazem abertura do show.

Horário: a partir das 19h

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo link https://bit.ly/3OFT5eI

Enterro da Lup A Lupland Biergarten também fecha a folia carnavalesca com chave de ouro. Bortoti, Thiagão são os convidados para agitar o palco.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten R. Antônio Maria Coelho, 3285 Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo link https://bit.ly/3SZupAl

BES em CG Após passar por Dourados na sexta, o Bloco do Eu Sozinho desembarca em Campo Grande neste sábado, com muita música no Blues Bar.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar R. 15 de Novembro, 1186 Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link www.sympla.com.br/bes

Domingo (18)

Feira Bosque da Paz Ainda em clima de Carnaval, a Feira Bosque da Paz de fevereiro traz música ao vivo com Pagode 67 e programação infantil, com concurso de fantasias, oficina de máscaras, dança da cadeira invertida, bloquinho e corridas divertidas. E, claro, haverá comida boa à venda, expositores de moda, artesanato, plantas e mudas, e muito mais.

Horário: 9h às 15h

Local: Bosque da Paz R. Kame Takaiassu, com a R. das Folhagens Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Feira Meus Axés Com o intuito de promover a cultura afrodescendente e ameríndia da região, a Feira Meus Axé contará com participantes que oferecem produtos relacionados ao bem-estar e saúde, moda original e sustentável, trabalhos manuais e opções gastronômicas.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Preto Velho Av. Fábio Zahran, s/n Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Enterro dos ossos do Capivas Domingo tem enterro dos ossos de Carnaval do Capivas Cervejaria. Gikka e Laura Bittar comandam o DJ set.

Horário: 17h às 23h

Local: Capivas Cervejaria Rua Pedro Celestino, 1079 Centro

Entrada: R$ 10 na portaria

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: Divulgação

Fonte: Governo MS