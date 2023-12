Ageprev arrecada mais de 1,1 mil brinquedos na campanha Caixa Encantada

A Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) encerrou a arrecadação da campanha Caixa Encantada, realizada pelo Governo do Estado, fazendo a entrega simbólica dos brinquedos angariados neste fim de ano à madrinha da campanha, a primeira-dama Mônica Riedel. A entrega ocorreu no início da semana na sede da agência previdenciária.

Desde o lançamento da campanha os servidores se empenharam para alcançar um resultado de sucesso no desafio a que se dispuseram. Ao final, um total de 1.110 brinquedos foram arrecadados e entregues para doação, superando o número da Ageprev no ano anterior.

Os brinquedos serão doados às instituições previamente inscritas para que sejam distribuídos entre as crianças carentes durante as festividades natalinas em Mato Grosso do Sul.

A ideia é promover a solidariedade e garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de experimentar a alegria e a magia do Natal, independentemente das condições socioeconômicas.

Ana Virgínia Knauer Nogueira, da Ageprev

Fotos: Divulgação

Fonte: Governo MS