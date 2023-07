'Agricultores familiares de MS impulsionam qualidade de produção com suas demandas', afirma Zeca

O deputado estadual Zeca do PT participou nesta 3ª feira (25.jul.23) do encerramento das Conferências Regionais da Agricultura Familiar e destacou que o documento com as demandas coletadas ao longo de 13 encontros promovem dignidade, cidadania e qualidade de produção para os trabalhadores do campo. Na ocasião, o ministro Paulo Teixeira, da pasta de Desenvolvimento Agrário do Governo Federal, lançou o Plano Safra, que aportará R$ 400 milhões para a Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul.

Zeca do PT enfatizou que as Conferências Regionais resultaram "em um diagnóstico preciso das necessidades do pequeno produtor de Mato Grosso do Sul. Este levantamento foi entregue ao governador Eduardo Riedel, que a todo instante foi parceiro dessa iniciativa. Agora vamos buscar garantir aos trabalhadores a oportunidade de verem as suas demandas atendidas, de forma que esses pedidos se convertam em um salto na qualidade de produção e na geração de renda", pontuou Zeca.

Segundo Zeca do PT, com as demandas das conferências catalogadas em um único documento, o próximo passo é articular a inclusão dessas reivindicações nas Leis Orçamentárias dos Governos Estadual e Federal.

"Vamos trabalhar neste segundo semestre para que aquilo que foi ouvido dos trabalhadores rurais esteja contemplado nas políticas públicas do Governo Riedel e do Governo Lula. Os pequenos produtores querem a regularização fundiária e a titulação de suas propriedades, acesso a linhas de crédito e a insumos essenciais para a produção, além é claro de melhorias na infraestrutura de estradas rurais. Atuaremos de forma organizada para que essas reivindicações promovam a agroindustrialização do campo e sejam contempladas pelos orçamentos do Estado e da União", destacou Zeca do PT.

As Conferências Regionais da Agricultura Familiar percorreram todas as regiões de Mato Grosso do Sul e contaram com a participação de mais de 2.000 trabalhadores rurais. Além da entrega do documento de demandas elaborado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), pela SEAF (Secretaria Executiva de Agricultura Familiar) e Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), também foi anunciado hoje pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o Plano Safra, que destinará R$ 400 milhões para Mato Grosso do Sul promover ações de incentivo à produção em escala familiar.