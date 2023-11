ALEMS realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Músico

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima quarta-feira (22) a sessão solene de entrega da Medalha Tom do Pantanal Arara Azul, em homenagem ao Dia do Músico. O evento, marcado para às 19h, no Plenário Júlio Maia, foi proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União).

Segundo o parlamentar, 24 representantes da música sul-mato-grossense, dos mais diversos gêneros, serão homenageados. "São músicos que se destacaram pelo seu talento e atuação em difundir o nome do Estado de Mato Grosso do Sul para conhecimento nacional e internacional. A música desempenha o importante papel de impactar as pessoas de maneira positiva. Ela desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, o que facilita a concentração e o raciocínio", explicou o deputado.

O evento foi instituído pela Resolução 12/2010, em alusão ao Dia do Músico comemorado anualmente em 22 de novembro, data em homenagem à Santa Cecília, padroeira dos músicos. A solenidade contará com contará com diversas apresentações musicais e é aberta ao público e à imprensa. A ALEMS fica na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande primeiro prédio da entrada da Avenida Mato Grosso.

*Com informações da assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de MS