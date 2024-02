ALEMS recebe aposentados e avalia com Governo pauta sobre Previdência

Em coletiva após a cerimônia de instalação da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), e o governador Eduardo Riedel (PSDB) fizeram referência aos servidores aposentados e pensionistas, que acompanhararm a abertura do ano legislativo e à coletiva de imprensa após o evento. Eles reivindicam a redução do desconto de 14% nos proventos para a Previdência Estadual.

Eduardo Riedel pontuou a forma respeitosa da manifestação e informou que estão sendo estudadas modalidades para atender à reivindicação. "Vocês deram exemplo de como conduzir uma manifestação legítima, de forma ordeira e organizada. Estivemos reunidos com o Fórum dos Servidores e a agenda dos aposentados foi debatida. Estamos em discussão com o Ministério da Previdência e, depois do carnaval, vamos fazer uma reunião com os aposentados. Existe uma pré-disposição do governo em discutir modalidades e maneiras de apoiar a causa", informou o governador

Para Gerson Claro, a manifestação representa uma pauta legítima e permanente da administração pública. "A Casa de Leis está sempre aberta aos debates e as pautas de interesse da sociedade continuarão sendo tratadas de maneira eficientes". Sobre o período eleitoral, o presidente garantiu que "não haverá contaminação do ambiente político municipal nos assuntos importantes ao Estado".

De acordo com o 1º secretário do Parlamento Estadual, deputado Paulo Corrêa (PSDB), os projetos administrativos da atual Mesa Diretora terão andamento neste ano. "Assinamos a Ordem de Serviço para a construção do refeitório, que deve ser concluído rapidamente. Na sequência, terão início as obras do estacionamento e a ampliação do Plenário. Tudo pensado em oferecer um ambiente seguro, moderno e acolhedor aos cidadãos sul-mato-grossenses e servidores", disse Corrêa.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS