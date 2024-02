ALEMS terá ponto facultativo nos dias 12, 13 e 14 em razão do Carnaval

Devido ao feriado de Carnaval, haverá ponto facultativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no início da próxima semana. A decisão consta do Ato 724/2024, publicado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial do Legislativo.

De acordo com a publicação, não haverá expediente no Parlamento nos dias 12, 13 e parte do dia 14. A ALEMS volta aos trabalhos a partir das 13h da Quarta-feira de Cinzas. O Ato enfatiza que a medida não prejudica a prestação dos serviços considerados essenciais.

Também haverá ponto facultativo nos mesmos dias nos órgãos e entidades do Governo de Mato Grosso do Sul, conforme relação constante em decreto publicado no Diário Oficial do Estado no início deste ano.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS