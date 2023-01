Alexandre de Moraes manda desmontar acampamento golpista liderado por playboy

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), e acabou com a festa do playboy bolsonarista Esdras Jônatas dos Santos. O magistrado determinou o fim do acampamento de bolsonaristas golpistas em frente ao quartel do Exército, na capital mineira.

O acampamento foi desmontado na 6ª.feira (6.jan.23) pela Guarda Municipal. Contudo, a pedido do empresário Esdras, o juiz Wauner Batista Ferreira Machado tinha autorizado a volta dos manifestantes ao local.

Há mais de dois meses os bolsonaristas estavam obstruindo o trânsito da Avenida Raja Gabaglia com suas barracas.

Depois da decisão inexplicável do juiz, a prefeitura de Belo Horizonte acionou o Supremo.

“Agradeço o Ministro Alexandre de Moraes pela postura firme na defesa da ordem pública ao acatar nosso recurso e determinar a imediata desobstrução da Avenida Raja Gabaglia em todo o seu entorno. O Estado Democrático de Direito é condição inegociável”, escreveu Noman.

EMPRESÁRIO GOLPISTA POBRE QUE DIRIGE UM PORSCHE

Esdras, que tem empresa na área têxtil, é um “playboy” que possui um carro alemão Porsche, cujo modelo mais barato é avaliado em R$ 439 mil. Ele chegou, inclusive, a desfilar com o veículo pelo acampamento golpista.

Apesar disso, o bolsonarista, ao entrar com a ação na Justiça para poder retomar o ato, alegou que é pobre e pediu gratuidade judiciária, sob o argumento de que não tem “condições de arcar com as despesas processuais sem obter prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.

