André Guimarães lidera com 51,57% dos votos para prefeito de Nioaque

O advogado e empresário André Guimarães (PP) detém 51,57% das intenções de votos para prefeito de Nioaque (MS).

Os números constam numa pesquisa encomendada pelo MS Notícias, junto ao Instituto de Pesquisa Pinheiros (IPP), que realizou entrevistas entre os dias 9 e 12 de agosto de 2024, com 510 eleitores entrevistados no município. A margem de erro de 4,2% e grau de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número MS-08436/2024.

De acordo com o levantamento, logo atrás de Galvão está o tucano Juliano Marchetti, conhecido como doutor Juliano, apadrinhado do atual prefeito Valdir Júnior. Pelo levantamento, Juliano detém 28,04% das intenções de votos.

Os brancos e nulos são pouco mais de 2% e quem disse que votará nulo ou está indeciso são 18,23%. Eis o gráfico:

A pesquisa estimulada sem considerar as respostas da população do campo:

VEREADORES

Na mostra de intenções de votos para vereador destaca-se as menções aos nomes de Sérgio Terena, que lidera a intenção de voto com 6,67% no total, concentrando-se mais na zona rural (11,11%); em segunda colocação aparace Josimar Seco segue com 6,47%, tendo um desempenho superior na zona urbana (12,75%) em seguida aparece Neguinho Sta. Amélia com 5,29%, com uma distribuição relativamente equilibrada entre as zonas urbana (6,86%) e rural (4,25%). Outros nomes mencionados são Robson C. Quente com 3,53% e Rose com 3,14%. os demais pré-candidatos somaram menos de 1%. Eis o gráfico:

REJEIÇÃO

A pesquisa também mostrou o índice de rejeição dos candidatos no município, nesse ponto, lidera o doutor Juliano, com 41,18% do eleitorado indicando sua rejeição. André Galvão detém apenas 14,71% de rejeição. Os que não souberam, não quiseram se manifestar acerca da pergunta ou mesmo questão indecisos, somam 44,11%.