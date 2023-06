Aniversariante, Marcos do Val é alvo de buscas da PF

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta 5ª feira (15.jun), mandado de busca e apreensão em endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES), incluindo o gabinete do parlamentar no Congresso Nacional.

Do Val está em Vitória, no Espírito Santo e recebeu a visita da PF no dia em que faz aniversário de 52 anos.

Por meio de nota, a PF informou que foram expedidos três mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Brasília e em Vitória.

A autorização para as buscas foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O políticio bolsonarista é acusado de tentar obstruir as investigações sobre o 8 de Janeiro.

Vamos lembrar que o bolsonaristra disse ter participado de uma articulação com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), para gravar escondido uma reunião com Moraes e, na ocasião, tentar forçar o ministro a falar sobre irregularidades no processo eleitoral.

Como a decisão está em sigilo, ainda não se sabe se a operação tem relação com a investigação em andamento. A conta do Twitter de Do Val saiu do ar por volta das 16h30.