Ao vivo: Lula fala a jornalistas em Belém sobre a Cúpula da Amazônia

O presidente Lula (PT) concede entrevista a jornalistas nesta 4ª feira (9.ago.2023) sobre a Cúpula da Amazônia, no Hangar Centro de Convenções, em Belém (PA).

O petista se reuniu com integrantes dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e assinou o documento “Unidos por nossas Florestas: Comunicado Conjunto dos Países Florestais em Desenvolvimento em Belém”.

Participaram do evento: Gustavo Petro, presidente da Colômbia; Dina Boluarte, presidente do Peru; Luis Arce, presidente da Bolívia; Irfaan Ali, presidente da Guiana; Sultan Ahmed al-Jaber, presidente da COP28. Equador e Suriname enviaram representantes. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não compareceu ao evento. Em seu lugar, sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, foi ao evento.

O evento rendeu a coalizão de 19 bancos de países amazônicos prometendo R$ 4,5 bilhões em crédito verde.

O presidente classificou a Cúpula a coisa mais forte já feita em defesa da questão do clima. "Eu não trabalho com a ideia de a Amazônia ser um santuário. Eu quero que a Amazônia seja um lugar em que o mundo tire proveito para experimentar a riqueza da nossa biodiversidade, para a gente saber o que a gente pode fazer a partir dessa riqueza da biodiversidade", disse Lula. Assista a declaração do presidente Lula à imprensa: