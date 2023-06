Ao vivo: 'PCA terá um aumento de 81% no volume', diz Fávaro

Chefe da pasta da Agricultura e Pecuária detalha novo ciclo de abertura de crédito para custeio e investimento no setor, com volume recorde de R$ 364 bilhões. A transmissão ao vivo ocorreu nesta 4ª feira (28.jun.23), das 8 às 9h, na TV e nas redes sociais (@tvbrasilgov). Assista no topo ou no final do texto.

No programa, o ministro Carlos Fávaro apresentou todos os detalhes do Plano Safra 2023/2024, anunciado pelo Governo Federal na 3ª (27.jun.23).

É o maior Plano Safra da história, com R$ 360,2 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional de pequenos, médios e grandes produtores rurais até junho do próximo ano. O valor reflete um aumento de 27% em relação ao ciclo anterior. São diversos programas de modernização, inovação e sustentabilidade para pequenos e médios produtores rurais.

SUSTENTABILIDADE

Ainda em abril, Fávaro adiantou que as tecnologias agrícolas de baixa emissão de carbono iriam nortear as políticas de crédito rural. De forma transversal, o Governo Federal debateu mecanismos de estímulo à produção sustentável de alimentos dentro do Plano Safra 2023/2024. Conforme o ministro, o governo está totalmente comprometido com a transição sustentável da produção agrícola.

O Plano Safra terá condicionantes positivas para que os produtores que aderirem às práticas sustentáveis possam ter melhores condições de financiamento, com juros reduzidos para a recuperação de pastagens degradadas. O estímulo pode ser desde o acesso às práticas de assistência técnica, até a concessão de bônus.

No 1º trimestre de 2023, o crescimento do PIB (+1,9%, em relação ao trimestre anterior) foi explicado, principalmente, pelo desempenho da agropecuária, que cresceu 21,6% no período. Para promover o crescimento e a expansão de recursos no Plano Safra 2023/2024, o Governo aumentará a diversificação das fontes de financiamento, com maior participação do mercado de finanças privadas do agro e de recursos LCA (Letras de Crédito do Agronegócio).

ARMAZÉNS E IRRIGAÇÃO

O programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) terá um aumento de 81% no volume de recursos para construção de armazéns com capacidade de até seis mil toneladas e de 61% para armazéns de maior capacidade. O objetivo é fortalecer o financiamento de investimentos necessários à construção de novos armazéns, no intuito de aumentar a capacidade estática instalada de armazenagem.

O aumento de 30% nos valores destinados ao programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido (Proirriga) vale destaque. Ele financia os investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de irrigação, inclusive infraestrutura elétrica e para a construção do reservatório de água. Ainda permite financiar a aquisição, a implantação e a recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos inerentes a diversas culturas agrícolas.

AO VIVO

Participam do programa, ao vivo, as rádios: Nacional (Brasília/DF); Oeste FM (BA); BandNews São Paulo (SP); Cultura (PA); Sucesso (Goiás); Capital Notícia (MT); Centro América (MT) Hora (MS); Banda B (PR); e BandNews Porto Alegre (RS).