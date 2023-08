Após cobrança de Zeca, presidente da Cassems prestará contas à ALEMS

O deputado estadual Zeca do PT solicitou à presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Su (ALEMS) a convocação do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, para prestar esclarecimentos a respeito das decisões elencadas na última assembleia da caixa de assistência, que aumentou o valor de contribuição dos beneficiários ao plano de saúde.

Em resposta, o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, disse que Ayache apresentará o balanço financeiro aos deputados estaduais na 5ª feira (3.ago.23), às 8h20, na Sala da Presidência.

Em sua fala durante o pequeno expediente, Zeca se posicionou com relação às informações que têm sido ventiladas na imprensa sobre possível abertura de uma CPI para investigar a Cassems. "A última assembleia da Cassems foi democraticamente convocada. No meu entendimento, ao invés de ser apresentada uma proposta eleitoreira ou politiqueira nesta Casa, eu sugiro que, neste primeiro momento, convoquemos o presidente (Ricardo Ayache) para que explique aos deputados o porquê de a Cassems viver um momento de dificuldade", esclareceu Zeca.

No início da atual Legislatura, Zeca relembrou os questionamentos que fez à Cassems, criada no período em que foi governador, e recebeu esclarecimentos do presidente Ricardo Ayache.

"Na sessão inaugural desta Casa, apresentei demandas que seriam o norte de mandato. Uma delas é a questão da Cassems. Levantei questionamentos que no meu entendimento precisavam de resposta, como a renovação dos quadros diretivos da Cassems, a questão de prestação de contas, entre outros. O presidente me fez um convite gentil e me apresentou os números acerca da Cassems, mostrando os investimentos que tiveram de fazer no período agudo da pandemia da Covid-19, quando o governo federal saía propagando que Covid não matava, e a Cassems teve um papel extraordinário. Em encontro do presidente Ricardo Ayache com a bancada do PT nesta Casa, fiquei satisfeito com as informações que nos foram apresentadas naquele momento", finalizou Zeca do PT.