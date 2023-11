Após onda de calor, final de semana deve ser fresco e previsão é de chuvas em MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o final de semana será de tempo instável, com probabilidade de chuvas para este sábado (25) em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

De acordo com o Cemtec, a formação de tempestades mais intensas deve ocorrer de maneira isolada. "O final de semana será de chuvas e temperaturas entre 30-33°C. São temperaturas mais amenas quando comparadas com o último final de semana (dias 18 e 19 de novembro), onde as temperaturas ultrapassaram os 40-42°C".

Neste sábado, a temperatura em Campo Grande inicia aos 22°C, atingindo os 26°C ao longo do dia. Ponta Porã e Dourados amanhecem com 20°C e chegam aos 23°C e 24°C, respectivamente. Na região Leste, Anaurilândia tem mínima de 18°C e máxima de 24°C.

No Sudoeste do estado, Porto Murtinho marca 23°C inicialmente e atinge 29°C no período da tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 24°C e máxima de 28°C, enquanto Aquidauana apresenta variação entre 23°C e 28°C.

Três Lagoas, no Bolsão, registra 20°C pela manhã e 28°C à tarde; Paranaíba, na mesma região, tem mínima de 22°C e máxima de 30°. Desta vez, a temperatura mais alta do dia deve ser registrada no município de Coxim. Os termômetros marcam mínima de 22°C e chegam aos 31°C ao longo do dia.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Saul Schramm

Fonte: Governo MS