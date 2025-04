Após ser intimado pelo STF, Bolsonaro tem 'piora clínica'

O hospital DF Star, em Brasília, divulgou nesta quinta-feira (24.abr.2025) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-mandatário inelegível e golpista Jair Bolsonaro (PL), informando uma piora clínica nas últimas 24 horas. Segundo a equipe médica, foram observadas alterações na pressão arterial e nos exames hepáticos, além da necessidade de novos exames de imagem. A íntegra.

Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em jejum oral e recebendo nutrição parenteral. Ele segue realizando sessões de fisioterapia motora e está com as visitas restritas por orientação médica.

A divulgação do boletim ocorre um dia após a intimação oficial do ex-presidente referente à abertura de uma ação penal ligada à tentativa de golpe de Estado. A entrega do documento ocorreu dentro do hospital, conforme mostra um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (23.abr.2025). Na gravação, Bolsonaro é visto interagindo com a oficial de Justiça e sendo orientado por médicos sobre oscilações na pressão arterial.

Em determinado momento Bolsonaro se exalta e grita com um membro de sua equipe que fez do quarto de hospital uma verdadeiro 'set de filmagem'.

Esta foi a primeira atualização médica após a intimação judicial. A divulgação do boletim de quarta-feira não foi autorizada pela família. O inelegível está internado desde 13 de abril, quando foi submetido a uma laparotomia exploradora para tratar uma obstrução intestinal e realizar a reconstrução da parede abdominal. Não há previsão de alta.