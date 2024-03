Aprenda a reconhecer fake news e conheça as normas do TSE

(palavra do ano do Dicionário Oxford 2016):

Os fatos são menos influentes na opinião pública que os apelos à emoção e à crença pessoal

Conheça projetos em discussão na Câmara que propõem soluções para a desinformação:

PL 5.931/2023 – Veda qualquer uso de sistema de inteligência artificial que possa confundir ou desinformar o eleitor, seja por meio da produção de informação em texto, vídeo, filme cinematográfico, som, imagem digital, fotografia, ou qualquer representação de fala, artifício, ou conduta substancialmente derivada de inteligência artificial. Estabelece que o uso de inteligência artificial nas propagandas eleitorais terá como fundamento o respeito à democracia seguindo o princípio de que a interação e informação do ser humano é seu foco principal – e não o desenvolvimento da inteligência artificial em si.

PL 2.630/2020 – Responsabiliza provedores de redes sociais e buscadores sobre a conteúdos veiculados por terceiros que configurem crime. Estabelece dever de transparência em relação ao algoritmo de suas ferramentas. A proposta determina, ainda, que os serviços dos provedores levem em conta o melhor interesse da criança e adotem medidas adequadas e proporcionais para assegurar um nível elevado de privacidade, com a disponibilização de controles parentais e ferramentas abrangentes

para bloquear contas e limitar a visibilidade de conteúdo.

PL 2.120/2023 – Determina que as plataformas digitais criem botões de notificação de práticas contrárias aos termos de uso do serviço. Define ainda que as nomeiem representante no Brasil e cooperem com as autoridades brasileiras para viabilizar o intercâmbio de informações que possibilite a prevenção e identificação da autoria e da materialidade de crimes

PL 3.144/2020 – Define desinformação como o conteúdo verificadamente falso ou enganoso, com potencial de ludibriar o usuário, usado com a intenção de obter vantagem, induzir o público a erro ou causar danos coletivos, e que tenha alcance significativo. Determina, entre outras ações, que esse tipo de conteúdo seja rotulado e ostensivamente divulgado, esclarecendo o conteúdo desinformativo e o contexto da publicação, a fim de atingir o público alcançado pelo conteúdo rotulado.

PL 1.116/2023 – Proíbe a publicação ou compartilhamento de conteúdo que incite ou promova violência, ódio, discriminação, intolerância ou violação de direitos humanos, determinando às redes sociais o dever de coibir a disseminação de conteúdos ilícitos e indisponibilizar ao acesso público conteúdo que represente ameaça à integridade física, moral e psicológica de usuário ou outra pessoa.