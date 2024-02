Aprovação de Adriane Lopes atinge 73%, crescendo progressivamente em avaliação boa e ótima

A administração da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), cresce no nível de aprovação a cada pesquisa divulgada. A administração foi avaliada positivamente como boa ou ótima por 35% da população e como regular por 38%. Somados, os percentuais chegam a 73%. Os números de crescimento estão subindo mês a mês, desde que Adriane assumiu o Executivo. Os dados são do Instituto Ranking, que divulgou a pesquisa nesta 5ª.feira (1.fev.24).



Conforme o levantamento de hoje, a gestão da prefeita Adriane Lopes é avaliada como boa ou ótima por 35% da população e como regular por 38% dos entrevistados. Os resultados da pesquisa demonstram a confiança dos campo-grandenses na gestão que vem implementando mudanças em diversos setores da Capital. O total de 6% não sabem ou não responderam.



Outro resultado que indica a subida de aprovação é que apenas 21% indicaram como ruim ou péssima, em comparação com a pesquisa realizada em novembro de 2023, onde 22% fizeram a indicação, houve um decréscimo de 1%. Indo para a avaliação ocorrida no mês de setembro, a indicação de ruim era de 24%, o que demonstra que esse tópico está se reduzindo a cada avaliação.



Na pesquisa de novembro, a gestão foi avaliada como boa ou ótima por 34%, o que indica aumento de 1% na avaliação. Regular teve indicativo de 39%. Em setembro, o resultado de bom e ótimo era de 32% e regular era de 38%. Mais uma vez, se comparado aos meses anteriores, é fato que a avaliação deste mês de janeiro teve melhoria.



“A pesquisa reflete o momento e os indicativos são resultados do nosso trabalho à frente da gestão. Nós estamos empenhados em desenvolver resultados e fazer as entregas para a população de Campo Grande. Eu sempre digo que quanto maior o desafio, maior a vitória e os dados nos mostram que estamos no caminho certo, trabalhando com compromisso, responsabilidade, modernização, transparência e garantindo os avanços necessários à educação, saúde e infraestrutura de Campo Grande”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.



Ainda na pesquisa de novembro passado, os entrevistados foram questionados sobre a aprovação e desaprovação. O total de 60% indicou aprovar a gestão de Adriane, o que representou um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao levantamento realizado em setembro de 2023, quando alcançou 58%.



Conforme o Instituto, foram ouvidos 1.000 moradores, entre 26 e 30 de janeiro, nas sete regiões de Campo Grande. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 3,1% para mais ou para menos.



O Instituto Ranking ainda perguntou o que melhorou nos últimos dois anos no município e 17,6% das pessoas apontaram o asfalto e o recapeamento, seguido de perto pela geração de empregos com 15,4%.



Depois foram citados a educação (11,2%), a sinalização de trânsito (10,8%), a saúde e a distribuição de remédios (10,2%), a atuação sempre presente da prefeita (9,4%), o trabalho da prefeita (9%), a assistência social (8,4%), a Cidade do Natal (8%), a promessa de construir o Hospital Municipal (7,4%), os postos de saúde (6,2%), a retomada das obras (5,8%), a iluminação pública em LED (5,2%), a construção de apartamentos para os idosos (4,8%), a parceria com o governador (4,6%) e a limpeza dos bairros e praças (4,4%).



A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-05781/2024.