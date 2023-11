Associação Atlética Calvoso e Escola Sesi são campeãs do Estadual Sub-15 de Voleibol

O Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol 2023 definiu os vencedores neste domingo (19). A Associação Atlética Calvoso, de Ponta Porã, garantiu o título no feminino e a Escola Sesi, de Campo Grande, levantou o troféu no masculino. A competição foi realizada em Campo Grande e teve disputas no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e no ginásio do Colégio Elite.

Organizado pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), o campeonato contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Ao todo, 31 equipes (18 no feminino e 13 no masculino) estiveram em quadra. Foram representados os municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

No feminino, o Calvoso renovou o título de campeão. Após vencer em 2022, o clube ponta-poranense superou a Escola Sesi, da capital, por 2 sets a 0 (parciais de 25x18 e 25x19) para assegurar o bicampeonato estadual. Foram premiadas as atletas Yasmin, Isandra, Barbara, Julia, Samira, Dora, Giovanna, Isadora, Ana, Yara, Tawany, Izabella, sob comando do técnico Ademir Alves, auxiliado por Cleonir Martins. O terceiro lugar ficou com a Escolinha Pezão, de Campo Grande, que bateu a Skill Sports, de Dourados, por 2 sets a 1 (parciais de 21x25, 28x26 e 15x8).

Na decisão do masculino, a Escola Sesi se sobressaiu e derrotou a Escolinha Pezão, pelo placar de 2 sets a 0 (parciais de 25x21 e 25x21), com os seguintes atletas: João, Santiago, Elias, Vinicius, Natan, Luis, Ramão, Igor, Bruno Antônio. A equipe foi orientada pela técnica Vanessa Borges, com auxílio técnico de Ricardo Benitez. O Calvoso venceu o Círculo Militar de Campo Grande por 2 sets a 0 (parciais de 25x08 e 25x15) e faturou o bronze.

A competição ainda premiou os destaques. Os ponteiros Yasmin, do Calvoso, e Natan, da Escola Sesi, foram considerados os melhores atletas do Estadual Sub-15. De acordo com a FVMS, até 18 de dezembro será feita uma convocação de membros das comissões técnicas, que serão responsáveis por definir os atletas que participarão dos treinamentos visando os Campeonatos Brasileiros de Seleções. Os eventos nacionais, realizados pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) vão acontecer no primeiro trimestre de 2024.

Confira aqui os resultados de todos os jogos do Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol 2023 e mais detalhes.

Superpraia MS

O próximo fim de semana será de muito voleibol na capital também. Desta vez, na areia. De sexta-feira (24) a domingo (26) será a vez do Superpraia MS entrar em ação. A competição reunirá duplas nas categorias sub-17 e sub-19 nas areias da Praça Esportiva Belmar Fidalgo. O local também receberá a quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. A entrada é gratuita ao público.

Lucas Castro, Comunicação Fundesporte

Fotos: Divulgação

Fonte: Governo MS