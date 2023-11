Associação de Agricultores de Rio Verde pode ser declarada de utilidade pública estadual

A Associação dos Agricultores Familiares do Município de Rio Negro (ASRIO) poderá ser declarada de utilidade pública estadual pela Assembleia Legislativa. É o que prevê o Projeto de Lei 326/2023, protocolado nesta terça-feira (21) pelo deputado Coronel David (PL). De acordo com a justificativa da proposta, a ASRIO, fundada em 2020, realiza ações de interesse dos pequenos produtores do município e busca fortalecer a agricultura familiar.

"Desde a sua fundação, a ASRIO vem desenvolvendo importante trabalho com a comunidade rural de Rio Negro", afirma o deputado na justificativa do projeto. Ele informa, ainda, que a Associação foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei 876/2022. A ASRIO realiza projetos de "alto impacto social", buscando diminuir as desigualdades, conforme o deputado.

O projeto de lei passará por única discussão e votação, conforme é previsto no Regimento Interno (Resolução 65/2008). A votação poderá ser apenas simbólica caso a proposta receba parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS