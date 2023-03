Balsa pega fogo e morrem 31 passageiros nas Filipinas (vídeos)

Um incêndio em uma balsa no sul das Filipinas durou oito horas na 5ª.feira (29.mar.23), matando pelo menos 31 dos cerca de 250 passageiros e tripulantes da embarcação num trecho entre as ilhas filipinas de Zamboanga e Jolo. Ao menos 7 pessoas ainda estão desaparecidas.

A tragédia ocorreu por volta da meia-noite (hora local) e muitas das pessoas que foram resgatadas saltaram do MV Lady Mary Joy 3 em pânico, sendo depois retiradas do mar por várias entidades de resgate, incluindo a guarda costeira, a Marinha, outra balsa e pescadores locais.

Entre os mortos encontram-se três crianças que ficaram separadas dos pais durante o incêndio.

Pelo menos 23 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para unidades hospitalares.

O governador da província de Basilan, Jim Hataman, informou que as autoridades investigarão as causas do incêndio e a prestarão assistência às famílias das vítimas.

Hataman revelou que a balsa incendiada foi rebocada para a costa de Basilan, onde os corpos de 18 das 31 vítimas foram descobertos em uma seção econômica da cabine de passageiros.

Acidentes marítimos são comuns nas Filipinas por causa de tempestades frequentes, embarcações mal conservadas, superlotação e cumprimento irregular dos regulamentos de segurança, especialmente em províncias remotas.

Em dezembro de 1987, a balsa Dona Paz afundou após colidir com um caminhão-tanque, matando mais de 4.300 pessoas no pior desastre marítimo em tempos de paz do mundo.

As imagens ilustrativas das proporções que o incêndio atingiu mostram a extensão da tragédia. Veja: