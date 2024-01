Barbosinha assume como governador em exercício de Mato Grosso do Sul até dia 14 de janeiro

O vice-governador José Carlos Barbosa assume a partir de hoje (2), indo até o dia 14 de janeiro, a administração do Estado como governador em exercício durante a licença da função do governador Eduardo Riedel. A transmissão de cargo foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alems), Gerson Claro, que exerceu a função de governador entre os dias 26 de dezembro de 2023 até o 1º de janeiro de 2024.

No discurso de posse, José Carlos Barbosa, conhecido popularmente como Barbosinha, descreveu um clima de harmonia e confiança que o Estado vive e relembrou momentos importantes e positivos como a aprovação da Lei do Pantanal e indicadores favoráveis que apontam o crescimento econômico e social.

"O Estado segue no seu ritmo de normalidade e a nossa missão é de auxiliar o governador Riedel. A tarefa de governar e administrar não é pequena para melhorar a condição de vida das pessoas. A sociedade sul-mato-grossense espera que o Estado ofereça respostas para a saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e na área social", afirmou.

Ao transmitir o cargo, o presidente da Alems, deputado Gerson Claro, agradeceu a confiança. "Cumprimos a missão constitucional num ambiente em que o nosso Estado vive, talvez, de seus melhores momentos da sua história e sigo no compromisso de ajudar a manter o Mato Grosso do Sul neste ritmo", expressou.

Participaram da solenidade de transmissão da função o secretário de Educação, Hélio Daher, o secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa, o secretário-adjunto da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Frederico Felini, e a procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia, entre outros convidados e autoridades.

