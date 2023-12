Base da polícia no distrito de Ipezal em Angélica está com 45% de obras concluídas

Investimento para a segurança da população no combate à criminalidade, a base operacional da Polícia Militar Rodoviária na MS-145, entre o distrito de Ipezal, em Angélica e o distrito da Pana, em Nova Alvorada do Sul, está com 45% das obras concluídas. A construção foi solicitada pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, quando ainda investido no cargo de deputado estadual. A obra conta com investimentos avaliados em R$ 5,2 milhões e tem como objetivo proporcionar o aumento da capacidade tático-operacional em defesa à prática criminosa na região.

Nessa semana, Barbosinha que também já foi prefeito do município de Angélica - esteve vistoriando a base e destacou a importância do investimento para a segurança da população no combate à criminalidade. A localidade não conta com policiamento efetivo, mas é grande produtora de grãos, de cana-de-açúcar e conta com a presença de usinas sucroalcooleiras.

"Essa é uma via extremamente importante, que transporta a produção agropecuária, mas que também é utilizada como rota do crime organizado. Então, vamos combater não somente crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, roubos, furtos, mas garantir a segurança dos produtores rurais e inibir a prática do abigeato (furto de gado), que acontece com frequência na região. A presença da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMR-MS) é um reforço à segurança pública da nossa população", afirmou.

A base de Ipezal está sendo construída na MS-145, que faz ligação entre as BR-376 e BR-267, duas importantes rodovias federais que dão acesso aos estados do Paraná e São Paulo. O secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira destacou que esta é a terceira base com um novo e moderno projeto, executado com a cobertura sobre a pista. A primeira unidade foi construída em Chapadão do Sul e a outra na cidade de Maracaju, na rodovia que vai até Sidrolândia.

Videira destacou ainda que a base servirá de apoio a Polícia Militar Ambiental e à segurança de moradores de outras localidades. "A base servirá de apoio para a Polícia Militar Ambiental, que fiscaliza a região que abrange os Rios Brilhante, Ivinhema e Vacaria. É ainda um investimento que atende não somente a população de Ipezal, mas também aos moradores que utilizam a MS-145 para acesso a outras localidades", finalizou o secretário.

Obra

O projeto da base de fiscalização foi elaborado pela Way-306, empresa que tem a concessão da rodovia MS-306, entre Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, no Norte do Estado. Seguindo padrões de qualidade e modernidade, o prédio construído pela empresa na MS-306 serviu de modelo para os postos policiais da MS-162, em Maracaju, e da MS-145, no distrito de Ipezal, em Angélica, que também está em construção.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), a obra de construção da Base da Polícia Militar Rodoviária em Ipezal está com 45% do cronograma executado. Ainda em dezembro, iniciam a instalação de pisos, portas, janelas e parte das instalações elétricas. Conforme a secretaria, a pavimentação das alças de acesso está prevista para iniciar em fevereiro. A previsão para entrega é março de 2024.

Diana Gaúna, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Divulgação

Fonte: Governo MS