Beto Pereira é o deputado do Centro-Oeste que mais faltou sessões

Das cinco regiões do país, o Centro-Oeste é a que tem o maior índice de presença nas sessões destinadas à votação na Câmara, nos cem primeiros dias da legislatura. Levantamento do Radar do Congresso, ferramenta de monitoramento do Legislativo do Congresso em Foco, mostra que os deputados da região tiveram média de assiduidade de 94,05%.

O índice é puxado pela bancada do DF, que, em casa, teve média de 98,55%. Dos oito deputados da capital federal, cinco – Erika Kokay (PT), Fred Linhares (Republicanos), Gilvan Maximo (Republicanos), Professor Paulo Fernando (Republicanos) e Professor Reginaldo Veras (PV) – alcançaram 100% de presença nas sessões.

Apenas um deputado da região teve menos de 70% de presença. Beto Pereira (PSDB-MS) somou 13 faltas nos primeiros cem dias de mandato. Três dessas ausências ainda não foram justificadas. O índice de presença dele ficou em 65,79%. Procurado, o deputado não retornou o contato da reportagem.

Maior bancada do Centro-Oeste, com 17 integrantes, Goiás registrou média de frequência entre 100% e 73,68%. Metade dos parlamentares de Mato Grosso esteve presente em todas as sessões realizadas no período. Os demais tiveram índice de presença entre 94% e 74%.