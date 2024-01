Adnews Billboard Brasil lança 'Over 30' para celebrar líderes trans e travestis

Se para alguns o sucesso chega antes dos 30 anos de idade, para outros, chegar nos 30 é um sucesso. Por isso, a Billboard Brasil, para questionar o destaque dado às personalidades que alcançam fama e dinheiro antes deste período, lança um projeto que dá visibilidade para as pessoas trans e travestis que venceram as estatísticas da violência, superaram a barreira dos 30 anos e se tornaram referência em suas áreas de atuação. Assim, em conjunto com a Lew'LaraTBWA e Mynd, nasce a Over 30, uma edição especial que traz a primeira lista brasileira com as 30 pessoas que são referências em suas áreas de atuação e tem relevância na comunidade e na luta contra a transfobia no Brasil. Para a capa, foram escolhidas: a atriz, cantora e apresentadora Pepita, a cantora goiana Mel Gonçalves e a cantora, compositora, empresária e professora, Raquel.

A seleção dos nomes contou com uma consultoria especializada, que considerou o alcance, a relevância e a representatividade de perfis da comunidade. A lista buscou enfatizar aqueles que, não só sobreviveram à violência, mas que amplificaram suas vozes e puderam exaltar seus talentos a ponto de se tornarem referência em suas áreas de atuação.

Entre os 30 nomes escolhidos para a lista estão profissionais de diversas áreas como: Lina Pereira, Lea T, Noah Scheffel, Laerte, Roberta Close, Gabriela Augusto, Nany People, Thammy Miranda, Fernando Lins entre outros. Para conferir a lista OVER 30 na íntegra, acesse o site da Billboard Brasil , e a edição impressa da revista já está disponível nas bancas de todo o Brasil.

O projeto Over 30 contempla ainda outras frentes além da revista impressa para, de maneira robusta e consistente, reverberar a celebração da vida de pessoas trans e travestis, como mídia OOH e digital, conteúdo nas redes sociais e ainda um single, co-criado pelas três artistas da capa, Pepita, Mel Gonçalves e Raquel, e pelo produtor musical e compositor Pablo Bispo, que será lançado em todas as plataformas digitais ainda no mês de janeiro.

A iniciativa não busca apenas destaque para o tema, mas também oportunidades para a comunidade e mudanças efetivas na sociedade. Por isso, todo o processo de construção do projeto OVER 30 contou com parte da equipe formada por profissionais trans nas áreas de criação, desenvolvimento, reportagens, fotografia, maquiagem, stylist e produção, além de contar com o apoio e consultoria liderada por Ariel Nobre, Diretor Executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda. Além disso, 50% do lucro do projeto será revertido para a Casa Neon Cunha, de acolhimento para pessoas trans e vítimas de LGBTfobia.

