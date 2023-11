Black Friday: Procon/MS orienta consumidores sobre compra com desconto

Pesquisar antes e planejar os gastos são algumas das dicas para quem pretende aproveitar os descontos concedidos durante a Black Friday, nesta sexta-feira (24), em todo o país. Por isso, o Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), orienta quem irá as compras para evitar dores de cabeça futuras.

Conforme o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti, é preciso fazer os cálculos para ver se os descontos atendem sua necessidade e como isso impacta o orçamento doméstico. "Torna-se importante essa reflexão para se evitar um futuro superendividamento".

Levantamento da Fecomércio-MS, em oito cidades do Estado, estimou uma movimentação de R$ 158,1 milhões no comércio local durante a Black Friday, com gasto médio de R$ 408,04. Na lista de compras, há prioridade para móveis, eletrodomésticos e eletrônicos (42,9%), roupas, calçados e acessórios (35%), além de tablets ou celulares (10,8%).

Fique de olho

Motti explica que no período o consumidor precisa redobrar a atenção, priorizando empresas que possuam endereço físico, CNPJ e canais de atendimento no Brasil. É preciso desconfiar de ofertas com valores muito abaixo daqueles praticados pelo mercado, sempre conferir todas as informações de pagamento como nome da empresa ou do destinatário do pagamento para não cair em golpes e exigir a emissão de nota fiscal.

"Não compre por links enviados por redes sociais e WhatsApp. Pesquise a reputação da loja e se informe sobre a política de troca, porque em estabelecimentos físicos cada uma adota uma regra, enquanto no comércio eletrônico há um prazo de sete dias para formalizar a desistência da compra", complementa o secretário-executivo do Procon/MS.

Caso um produto ou serviço apresente algum tipo de problema, o consumidor é orientado a procurar primeiro o fornecedor em busca de uma solução. Se isso não ocorrer, a reclamação pode ser registrada por meio de formulário online no site do Procon/MS, presencialmente nas unidades de atendimento na Capital e nas cidades onde há Procon municipal instalado.

