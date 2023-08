Bolsa Família retirou 18,5 milhões de pessoas da linha da pobreza; Bahia lidera retração

Lançado em março desse ano, já em junho, o novo Bolsa Família retirou 18,52 milhões de famílias da linha da pobreza.

Conforme o governo federal, o programa é o grande responsável por elevar a renda da população mais vulnerável acima da linha da pobreza, que é de R$ 218 per capita por residência.

O governo Lula (PT), quer retirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar e ao mesmo tempo reduzir a pobreza. "Somente agora, no novo Bolsa Família, nós já comemoramos 18,5 milhões de famílias, 43,5 milhões de pessoas que elevaram a renda este ano e que estão fora da pobreza”, disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

A Bahia foi o estado com maior número de famílias que ultrapassaram essa faixa de renda, com 2,26 milhões de lares alcançando essa condição.

Em seguida, São Paulo teve 2,25 milhões de famílias saindo da linha da pobreza; Rio de Janeiro (1,63 milhão), Pernambuco (1,48 milhão) e Minas Gerais (1,38 milhão) vêm na sequência.

Mato Grosso do Sul teve 176.094 famílias deixando a linha da pobreza. No Mato Grosso o número quase o dobro, 224.675 deixaram a linha da pobreza. Ainda no Centro-Oeste, Goiás registrou a saída de 438.806 famílias que deixaram a linha da pobreza. O Distrito Federal teve o menor desempenho, com apenas 148.200 pessoas deixando a linha da pobeza.

Veja a lista completa em que está registrado quantas pessoas deixaram a linha da pobreza em cada estado brasileiro:

AC: 101.410 AL: 479.063 AM: 549.979 AP: 108.207 BA: 2.260.504 CE: 1.298.677 ES: 263.510 MA: 1.056.212 MG: 1.387.793 PA: 1.174.165 PB: 592.746 PE : 1.488.470 PI: 528.472 PR: 512.855 RJ: 1.632.513 RN: 442.428 RO: 113.180 RR: 57.046 RS: 537.609 SC: 190.622 SE: 370.868 SP: 2.254.736 TO: 133.275

BRASIL: 18.522.115

Em 12 de julho, o relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI)" da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), mostrou uma piora dos indicadores de fome e insegurança alimentar no Brasil nos últimos três anos.

Diante do cenário, a gestão do presidente Lula, adotou uma série de medidas para reestruturar as políticas sociais e retirar o Brasil, novamente do mapa da fome, como ocorreu em 2014.

Em março, o Governo Federal relançou o Bolsa Família com o valor mínimo de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos. Em junho, os benefícios variáveis de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos e o per capita de R$ 142 foram implementados. O resultado foi o maior tíquete médio da história do programa: R$ 705,4.

A nova estrutura do Bolsa Família conta com:

Cada família recebe, no mínimo, R$ 600;

Benefício Primeira Infância (0 a 6 anos): R$ 150 por criança;

Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes (7 a 18 anos);

As famílias beneficiárias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação para reforçar o acesso aos direitos sociais básicos.

Acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos;

Para as crianças de quatro a cinco anos, frequência escolar mínima de 60% e 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Programa Bolsa Família.

Regra de proteção: Garante que, mesmo conseguindo um emprego e melhorando a renda, a família possa permanecer no programa por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo (R$ 660)

Além do programa de transferência de renda, o MDS lançou o Programa Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (Procad-SUAS) ainda em março. Para manter o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aprimorar o atendimento dos beneficiários dos programas sociais, atualizar o Cadastro Único e realizar busca ativa das famílias, o Governo Federal vai transferir mais de R$ 3,5 bilhões aos estados e municípios até o fim de 2023.

Na busca ativa, o MDS iniciou diálogo e parceria com diversos movimentos representativos da sociedade civil e de grupos mais vulneráveis de população. O MDS também retomou, em março, as capacitações de entrevistadores e de operadores do Cadastro Único, tal como a orientação a municípios e estados. Esses processos estavam paralisados desde 2020.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social