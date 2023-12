Bolsonaristas preocupados com desempenho sofrível de Alan Guedes

A disputa pela Prefeitura de Dourados em 2024 poderia ser tranquila e serena para o prefeito que foi eleito em 2020. Bastaria cumprir, se não todas, a maioria das principais promessas que fez nos palanques e programas do horário eleitoral gratuito. Alan Guedes (PP) entrou na disputa como mais um surfista das ondas do bolsonarismo e foi a bola da vez, derrotando na reta final o então deputado estadual José Carlos Barbosinha (DEM) por magros 2.592 votos.

Hoje, com desempenho sofrível nas pesquisas de intenção de voto e avaliação de governo, o prefeito patina nervosamente no chão esburacado em que pretende pavimentar sua campanha na disputa pela reeleição. Seria naturalmente o favorito, pelo fato de ter nas mãos a caneta mais poderosa do segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul. Só que não. Se as coisas continuarem como estão, o favorito é outro, o ex-deputado estadual Marçal Filho.

Este é o quadro que está desenhado em duas pesquisas, mostrando a realidade que os próprios aliados de Guedes veem, mesmo guardando para si o seu preocupante estado de emagrecimento eleitoral. E o cenário que vai sendo formado indica que a concorrência será maior e vai além de Marçal Filho, que está a um passo do PSDB e, com isto, de um apadrinhamento dos mais influentes para pesar na balança da concorrência.

O PSDB é o partido do governador Eduardo Riedel, do ex Reinaldo Azambuja, do deputado federal Geraldo Resende, dos deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira. E é a agremiação que abriga aliados de efetiva presença nas grande decisões eleitorais, como o PP do vice-governador Barbosinha e do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro. É uma força considerável que deve se reunir em torno de Marçal.

REAÇÃO MILAGROSA

Em duas pesquisas realizadas entre os meses de outubro e dezembro, o Instituto Ranking Brasil Inteligência ofereceu dados cujo saldo, comparados os números, evidencia uma miraculosa reação de Gueges. No primeiro levantamento, sobre intenção de voto, ele perdia em todas as simulações, ficando atrás de Marçal, o primeiro, e Barbosinha, o segundo, e atrás de si, no empate técnico, Lia Nogueira e Geraldo Resende.

A diferença na espontânea entre Marçal (com 23,2%) e Guedes (com 4%) era enorme, de quase seis vezes a favor do ex-deputado. Os dados foram colhidos nos dias 1º e 3 de outubro de 2023, junto a 1.000 moradores, com 16 anos ou mais de idade. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3%, para mais ou para menos.

Neste mês de dezembro, porém, aconteceu a incrível reação, aferida pela mesma empresa (Ranking), feita para saber a avaliação dos douradenses sobre o seu gestor. O instituto divulgou que a taxa de aprovação a Guedes havia crescido, revelando 33,6% de ótima e boa para sua administração. Na anterior, a aprovação apurada foi de 18,4%, o que significa que o governo de Guedes saltou 15,2 pontos percentuais em poucos meses.

Esta pesquisa foi encomendada pelo site Diário MS News e realizada nos dias 1º e 3 de dezembro de 2023, junto a 1.000 moradores de Dourados, com 16 anos ou mais de idade. Para o prefeito, os números chegaram como um presente de Natal. A dúvida, entretanto, diante do ceticismo de uns e da incredulidade de outros é saber como será o ano novo para o projeto de reeleição dos prefeitos com algumas das piores taxas de avaliação e intenção de voto em Mato Grosso do Sul.