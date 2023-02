Bolsonaro faz cópia do trumpismo e internautas caçoam 'calendário'

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) fez, mais uma vez, uma cópia das atitudes do seu ídolo, o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Por meio de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-mandatário lançou a "Bolsonaro Store" — uma espécie de app de vendas que comercializa calendário 2023 com fotos do governo passado, caneca e tábua de carne. Os produtos têm grafado o nome do ex-presidente ou o slogan "Nosso sonho segue mais vivo do que nunca".

No empreendimento que inspirou Bolsonaro, o Trump Store, o ex-presidente americano vende chocolates, bonés, formas de gelo, além de lembranças de sua passagem pela Casa Branca.

O site está registrado em nome da empresa de cursos de Eduardo, cujos titulares são o próprio deputado e sua mulher, Heloísa Bolsonaro. O texto de apresentação afirma que a loja surgiu para “manter vivo na memória boa parte dos feitos do presidente Bolsonaro”.

De acordo com Eduardo Bolsonaro, o item mais cobiçado da versão brasileira é um calendário com fotos do pai durante sua estadia no Palácio do Planalto. "Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é pra manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store", disse o deputado em vídeo promocional no Instagram.

Esse é mais um dos episódios bizarros protagonizados pelo filho do ex-presidente, que está alojado nos EUA desde 28 de dezembro. Como mostramos aqui no MS Notícias, em meio a era digital, Eduardo inventou uma desculpa chula para ludibriar os bolsonaristas, após ser flagrado curtindo a copa no Catar, enquanto os apoiadores do seu pai estavam acampados em frente ao quartéis no Brasil. O episódio ficou conhecido como Operação pen drives, após o filho do ex-presidente se explicar, dizendo que estava no país da Copa para "entregar pen-drives".

Em reação ao novo anúncio de Eduardo, internautas brasileiros passaram a produzir versões cômicas dos produtos comercializados pelos Bolsonaros. Veja alguns twittes:

Além de piadas, houveram queixas por parte de bolsonaristas: