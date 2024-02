Boulos evita comentar sobre Lula e diz que SP "é cheia de problemas"

Reprodução/Instagram/@guilhermeboulos.oficial Guilherme Boulos (PSOL) recebe apoio de Lula (PT) na corrida eleitoral à Prefeitura de SP

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, evitou comentar a repercussão das falas do presidente Lula (PT) sobre Israel e sua respectiva declaração de "persona non grata" feita pelo governo israelense.

"Não sou comentarista das falas do presidente da República. Ele teve 60 milhões de votos", afirmou Boulos durante entrevista à rádio BandNews FM nesta segunda-feira (19). Lula declarou apoio ao candidato do PSOL, contrariando lideranças do Partido dos Trabalhadores, que preferiam uma candidatura própria.

O deputado afirmou que sua posição quanto ao conflito é bastante clara, mas defendeu não ver sentido na discussão do tema em um debate sobre a cidade de São Paulo, que é "cheia de problemas".

"Deixei claro qual é o meu posicionamento, que condena os ataques terroristas feitos pelo Hamas, ao mesmo tempo que condena os ataques desmedidos feitos pelo Exército de Israel sob o comando do Benjamin Netanyahu, um representante de extrema direita questionado dentro de Israel, inclusive", disse. Mas reiterou: "Quero tratar dos temas da nossa cidade".

Em atualização.*

