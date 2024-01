Brasil registra mais de mil desastres naturais em 2023

Reprodução: Redes Sociais Deslizamento no interior do Amazonas

Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontou que o Brasil contabilizou 1.161 desastres naturais em 2023. Em média, cada dia do último ano teve ao menos três desastres naturais, sendo considerado um recorde para os especialistas. As mudanças climáticas são apontadas como o principal causador de tantos desastres.

Segundo o Cemaden, a maior parte dos desastres são inundações e deslizamentos de terra. O órgão faz registros de desastres naturais desde 2011.

Ao menos 132 pessoas morreram nos desastres contabilizados. Além disso, mais de 9 mil ficaram feridas, 74 mil perderam os lares e os danos materiais somam mais de R$ 5 milhões.

Em fevereiro de 2023, as fortes chuvas na região sudeste acarretou na morte de cerca de 60 pessoas, devido ao deslizamento de terra no litoral paulista. No meio do ano, os ciclones que atingiram a região Sul, por sua vez, deixou mais de 50 mortos.

Relembre as catástrofes naturais que assolaram o mundo em 2023.

Já outras regiões do Brasil foram atingidas por secas históricas, como a região da Amazônia, por exemplo.

No ano de 2023, o planeta experimentou uma série de desastres climáticos, tornando-o o ano mais quente registrado na história. Pela primeira vez, as temperaturas ao longo do ano se aproximaram da marca de 1,5°C de aquecimento global, conforme estipulado pelo Acordo de Paris, conforme relatado pelo observatório europeu Copernicus.

Fonte: Nacional