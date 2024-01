Brasileiro é preso após roubar banco nos Estados Unidos

Reprodução João Carlos do Rego assaltou a agência bancária na Flórida





Um brasileiro de 43 anos, identificado como João Carlos do Rego, foi detido sob acusação ter praticado assalto a uma agência bancária do Truist Bank em Orlando, Flórida.

O episódio ocorreu quando João Carlos entrou no banco portando uma arma, exigindo dinheiro dos caixas ao exibir mensagens ameaçadoras em seu celular e mostrando a arma que carregava na cintura.

Segundo relatos das autoridades locais, os funcionários cederam às exigências do assaltante, João Carlos deixou o banco com sucesso em sua empreitada criminosa. No entanto, seu crime não passou despercebida, e as autoridades foram acionadas imediatamente.

No dia seguinte, João Carlos foi localizado e capturado graças a denúncias anônimas e ao reconhecimento por parte dos moradores locais.

Além do assalto à agência bancária, o brasileiro já era conhecido por envolvimento em golpes imobiliários na região.





As acusações contra João Carlos incluem roubo com arma de fogo e agressão agravada. Além disso, um mandado de prisão foi emitido devido ao risco de fuga para o Brasil, país para onde o acusado viaja com frequência.

Fonte: Nacional