Caixa Encantada: Seilog arrecada 14,8 mil brinquedos para crianças carentes de MS

14.847. Esse é o número total de brinquedos arrecadados pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) dentro da campanha "Caixa Encantada", promovida neste pelo Governo do Estado para alegrar o Natal de crianças carentes em Mato Grosso do Sul.

Os brinquedos foram catalogados, separados e embrulhados através de uma força-tarefa que reuniu servidores da Infraestrutura. O serviço começou no início da semana e foi concluído nesta sexta-feira (8).

As doações vieram de servidores da Seilog, Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado). Empresas parceiras da secretaria também fizeram expressivas doações.

"Todos deram um show de empatia. Temos certeza que os brinquedos arrecadados pela Seilog e suas vinculadas (Agesul, Agehab e Sanesul) vão fazer a diferença na vida de muitas crianças sul-mato-grossenses, que terão um fim de ano mais feliz", disse a chefe de gabinete Luana Ruiz, que coordenou localmente a campanha.

Segundo o Governo do Estado, os itens arrecadados serão doados para 280 instituições que atendem crianças e adolescentes. O encerramento da campanha, com o "Dia D", será realizado na próxima segunda-feira (11), às 14h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro

Fonte: Governo MS