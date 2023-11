Calendário estadual do vôlei de praia é encerrado e confirma últimos campeões em MS

O calendário sul-mato-grossense 2023 do vôlei de praia foi encerrado no

último fim de semana, com a disputa do Superpraia MS e da quinta e última etapa do Circuito

Estadual. As competições foram realizadas pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do

Sul) na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande.

Os eventos tiveram apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte

(Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e

Cidadania). Ao todo, oito municípios foram representados na areia: Bela Vista, Campo Grande,

Corumbá, Coxim, Dourados, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

Contando com a participação das melhores duplas do ranking estadual nas categorias sub-17 e

sub-19, o Superpraia definiu os vencedores ainda na sexta-feira (24). No sub-17 feminino, Ana

Sanches e Melissa Hoegem, de Campo Grande, venceram todos os quatro jogos em disputa e

conquistaram o título da categoria. Maria Helena e Ana Paniago (Campo Grande) ficaram em

segundo, e Beatriz Sandin e Naiana Vicensi (Campo Grande/Rio Brilhante), em terceiro.

Também da capital, Raphael Bispo e Gabriel Arguelho garantiram o primeiro lugar na categoria

sub-17 masculina, ao vencerem na final a dupla três-lagoense formada por João Gabriel e

Endrick. O terceiro lugar foi assegurado por João Victor e Lincoln Jordan, de Campo Grande.

Entre os mais velhos, a parceria Ana Galhardo/Melissa (Campo Grande) levantou o troféu da

categoria sub-19 feminino, ao vencer na final Dannielly Caputo e Késia Cruz, de Três Lagoas, na

decisão. O bronze foi para as campo-grandenses Bruna Brandt e Ana Sanches

Na decisão entre os homens, vitória de Samuel Vezzu e Gabriel Santana (Dourados/Campo

Grande) contra Raphael Bispo/Rodrigo Francisco (Campo Grande). Na disputa pela terceira

colocação, João Paulo e Endrick, de Três Lagoas, levaram a melhor.

Já o sábado (25) e domingo (26) foram dedicados à quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de

Praia, reunindo duplas na categoria adulta. No feminino, Magda e Day (Bela Vista/Campo Grande)

bateram a dupla Ana Sanches/Aninha (Campo Grande/Três Lagoas) na final e comemoraram o

título. Terminaram com o bronze as atletas Criz Vezzu e Thaynara (Dourados/Bela Vista).

Entre os homens, Jhonatran e Marlon (Três Lagoas/Bela Vista) superaram Gustavo e Jean (Três

Lagoas /Campo Grande) na final e se sagraram campeões. O terceiro lugar da etapa ficou com a

dupla Cadu e Anthony (Campo Grande/Bela Vista), que conquistaram o título do 32º Circuito

Estadual.

Lucas Castro Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com

informações da FVMS

Fotos: Divulgação/FVMS

Fonte: Governo MS