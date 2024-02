Calor e umidade podem provocar chuvas, mas MS deve registrar altas temperaturas

Mato Grosso do Sul começa a semana com previsão de tempo com sol e variação de nebulosidade, porém devido a combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão.

"Onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho, não passa de aumento de nebulosidade", explica a meteorologista e a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Valesca Fernandes.

Pontualmente pode ocorrer chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. "Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade", disse Fernandes.

O destaque para o período, entre esta segunda-feira (5) e quinta-feira (8), é que as chuvas com maior probabilidade devem ocorrer nas regiões Centro, Norte, Bolsão e Pantaneira. Enquanto as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado devem enfrentar altas temperaturas que podem atingir os 38°C, e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% a 45% devido a atuação de uma circulação anticiclônica, e mesmo assim, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas.

Nas nas regiões Sul e Leste estão previstas temperaturas mínimas entre 21°C a 24°C e máximas de até 38°C. Para as regiões Norte, Bolsão e Pantaneira as mínimas devem ser entre 21°C e 24°C e a máxima de até 34°C. Para a região Sudoeste as mínimas ficam entre 25°C e 26°C e máxima de até 38°C.

Em Campo Grande são esperadas temperaturas mínimas entre 21°C a 22°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam entre o quadrante Norte e Leste com valores entre 30 km/h e 50 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Comunicação Governo de MS

Foto: Saul Schramm

Fonte: Governo MS