Calor intenso volta nesta quinta-feira com recordes para dezembro

Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

Uma nova onda de calor chega ao Brasil nesta quinta-feira (14) e deve se estender até o dia 20 de dezembro. Antes da chegada do verão, que começa dia 22, o país terá temperaturas 5ºC acima da média em pelo menos sete estados.

A previsão é de que os termômetros cheguem perto dos 40ºC em São Paulo, no extremo noroeste do Paraná, na faixa oeste da Bahia, sul do Piauí, faixas do sudeste do Tocantins e a faixa sul e sudeste do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, é possível que a temperatura ultrapasse os 40ºC.

"A gente está caminhando para o verão, mas não costumamos ter esses valores de temperatura como a gente vai ver nos próximos dias. Ela assusta um pouco, gera um desconforto, mas não será a mais forte do ano", diz o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves.

O especialista explica que essa é a nona onda de calor do ano e a quinta desde julho, mas não será a mais forte. O que está previsto é um recorde para o mês de dezembro, que historicamente tem a média de temperaturas por volta dos 30ºC.

Na semana passada, o observatório europeu Copernicus, informou que o mês de novembro teve novo recode de calor pela sexta vez consecutiva neste ano . A instituição afirma ainda que 2023 já é o ano mais quente da história.

Ainda, o Copernicus afirma que de janeiro a novembro de 2023, a Terra teve temperatura 0,13°C mais alta do que em relação ao mesmo período em 2016, avaliado como o ano mais quente já registrado.

Chuvas

Apesar do calor intenso, Guilherme Alves afirma que haverá chuvas nesses dias em todo o Brasil, principalmente na região Sul, com menos intensidade do que nos meses passados, e no Centro-Oeste

"Haverá pancadas de chuva ao longo desses dias, principalmente ali no Mato Grosso, no centro-oeste, no oeste da Bahia", diz o meteorologista.





O que tem causado as ondas de calor no Brasil?

Um dos principais causadores do calor no Brasil é o fenômeno climático El Niño , que terá seu ápice no verão. No entanto, o meteorologista da Climatempo afirma que não é só ele a razão das mudanças climáticas no país.

"Não é só ele (El Niño) que tá causando essa variabilidade, esses extremos que a gente tá tendo. Temos visto mais um contexto de mudança do nosso clima. Desde 1950 a gente passa por uma mudança do nosso planeta e esses extremos a partir de 2010 estão mais evidentes", afirmou Alves.

Segundo a meteorologia da MetSul, a onda de calor desses dias é decorrente de uma massa de ar quente que vai se instalar sobre o Norte da Argentina e o Paraguai e chegará até o Centro-Oeste e o Sul do Brasil.

Fonte: Nacional