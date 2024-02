Camarote da rodada Detran-MS agrada foliões ao incentivar comportamento seguro no Carnaval

Durante os cinco dias de Carnaval, o Camarote do Detran-MS (Departamento estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ofereceu um tratamento vip para os foliões selecionados como motoristas da rodada. Com o intuito de conscientizar para que os foliões não misturassem álcool e direção, a ação atingiu mais de cinco mil pessoas que pularam Carnaval na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Mais de 20 servidores do órgão trabalharam no período, em regime de escala. Foram distribuídos 4 mil abanicos, 435 pessoas entraram no Camarote e cerca de 1300 pessoas acompanharam a dinâmica com os óculos de simulação de embriaguez.

Para entrar no camarote, curtir o Carnaval com uma vista privilegiada, com direito a coquetel com comida e bebidas (sem álcool), o folião deveria passar por um teste de bafômetro que constata a não ingestão de álcool. Em seguida, usando os óculos de simulação de embriaguez, o participante pode verificar a perda de reflexos e o perigo da associação de álcool e direção. A estudante, Fernanda Neres, de 18 anos, passou pelo camarote e gostou da iniciativa. "Achei ótimo, com comida de bebida. Adorei participar", disse a jovem.

Quem ingeria bebida alcoólica ficava de fora, mas achou louvável a iniciativa para prestigiar o motorista da rodada. Klissia Moraes, de 18 anos, ficou do lado de fora esperando o namorado passar pelo Camarote. "Achei muito massa dar essa experiência para ele. Principalmente passar pela simulação de embriaguez. Ele não bebe, então é bom pra ele ver como é", disse Klissia.

O namorado, Pedro Celivelato, que é o motorista da turma, também gostou da experiência. "Eu não bebo e sempre fui muito consciente desde criança, então agora que eu tirei a carteira faz pouco tempo também, eu comecei a ser o motorista da rodada. Eu dou carona para todo mundo, me sinto mais seguro, eles também se sentem mais seguros", disse Pedro.

Além dos foliões, o Camarote da Rodada recebeu a visita de diversas entidades que parabenizaram o trabalho do Detran-MS, como Adriano Vargas, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, que esteve acompanhado de outros conselheiros.

"A iniciativa do Camarote é muito interessante e inusitada, estimulando as pessoas, de uma forma divertida, a pensar sobre o uso de bebida e direção, que a gente sabe que isso não combina e acaba sendo um risco para vida das pessoas", disse Adriano Vargas, que esteve durante o Carnaval, com um trabalho de conscientização e orientação, conversando com as outras instituições, com intuito de garantir os direitos das crianças e adolescentes de Campo Grande.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, o Camarote da Rodada foi um sucesso entre os foliões. "Recebemos um feedback positivo da população, as pessoas elogiavam a iniciativa. Durante o período de Carnaval não tivemos sinistros de trânsito com mortes em Campo Grande, mostrando que as ações de fiscalização e de educação de trânsito estão surtindo efeitos positivos', afirmou Andrea Moringo.

Matinês

Durante as matinês que aconteceram nas tardes de Carnaval, as crianças também participaram da ação do Detran-MS, com jogos educativos e pintura facial. "Muito legal essa ação com as crianças também. Elas adoram isso e é bem mais fácil para entreter as crianças. Elas ficam felizes", disse a Cybeli Ávila.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Wacqued

Fonte: Governo MS