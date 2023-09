Camila Jara indica mais de R$ 11 milhões de emendas para Campo Grande

A deputada federal Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, destinou mais de R$ 23 milhões em emendas para 21 municípios do estado, além do Governo Estadual, nos primeiros oito meses de mandato.

Para a capital Campo Grande, foram destinados R$ 11.832.594,00, que serão utilizados para as áreas prioritárias, como saúde, assistência social e infraestrutura e mobilidade urbanas. Grande parte dos recursos serão destinados para a área da saúde, com a aquisição de equipamentos e manutenção de instituições que prestam atendimento especializado de média e alta complexidade à saúde das mulheres, gestantes e parturientes, como a Maternidade Cândido Mariano.

Outra grande parte do valor foi destinada para infraestrutura urbana e mobilidade urbana, com a construção e interligação das ciclovias da cidade, e também para adequação e recapeamento de vias de acesso ao bairro Moreninhas. Há ainda recursos destinados a assistência social para dar continuidade a projetos que prestam atendimento a públicos vulneráveis, como é o caso da Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (ACIESP), que há 9 anos presta atendimento a mulheres vítimas de violência de todo o Mato Grosso do Sul.

“Esse recurso vai ser usado para continuar o trabalho de acolhimento, ampliar e melhorar os serviços prestados. Desde 2014, a ONG já atendeu mais de 10 mil famílias. Oferecemos todo o apoio psicológico e jurídico, mas também de empoderamento e independência financeira, por meio de cursos profissionalizantes e encaminhamento ao mercado de trabalho. Atuamos nas diferentes frentes para que essa mulher consiga quebrar o ciclo da violência e não volte a se submeter a isso”, explicou a fundadora e coordenadora da ACIESP, Ceurecy Fátima Santiago Ramos. Falamos anteriormente aqui no MS Notícias sobre a Aciesp e Ceurecy.

Para as emendas de 2024, o mandato da deputada federal Camila Jara preparou o projeto de Emendas Participativas, que irá envolver a população de Mato Grosso do Sul nas decisões sobre a destinação dos recursos das emendas impositivas de 2024, que estão estimadas em R$ 25 milhões. Falamos anteriormente sobre essa iniciativa pioneira de Jara.