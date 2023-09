Camila Jara indica R$ 23,5 milhões em emendas à 21 municípios

A deputada federal Camila Jara (PT/MS) indicou recursos no valor de R$ 23.522.524,00 para atender as principais e mais urgentes demandas dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Os recursos, provenientes de articulação da deputada junto aos Ministérios do Governo Federal, contemplarão 21 municípios, além do Governo do Estado, para áreas prioritárias, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana e infraestrutura produtiva.

“Na prática, significa que alunos e professores terão melhores condições de ensino e aprendizagem porque as escolas serão reformadas, ampliadas e revitalizadas, significa que o atendimento de saúde à população vai ser melhor e mais ágil com novas ambulâncias que serão compradas e unidades de saúde que vão ganhar novos equipamentos. Significa também que muitas ruas serão asfaltadas e ganharão infraestrutura de segurança para veículos e pedestres, como quebra-molas, faixas elevadas e sinalizações. Todo o nosso trabalho é voltado para melhorar a condição de vida da população que está na ponta, que paga os impostos e sente no dia a dia as dificuldades”, afirmou a deputada.

CIDADES E ÁREAS CONTEMPLADAS

Para as cidades de Água Clara, Bodoquena, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Jardim, Miranda, Nova Andradina, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Terenos foram indicados, no total, R$10 milhões para a área da saúde.

O recurso será usado para a aquisição de ambulâncias e equipamentos, além da construção de hospitais e reformas em policlínicas e unidades de saúde.

Outros R$ 7,7 milhões foram indicados para melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana das cidades de Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã.

Há ainda R$ 1,8 milhão para construção de unidades produtivas da agricultura familiar nas cidades de Sidrolândia, Terenos e Ponta Porã e R$ 1,6 milhão para a assistência social em Amambai e na Capital.

EDITAL DE EMENDAS

Para as emendas de 2024, o mandato da deputada federal Camila Jara preparou o projeto de Emendas Participativas, que irá envolver a população de Mato Grosso do Sul nas decisões sobre a destinação dos recursos das emendas impositivas de 2024, que estão estimadas em R$ 25 milhões.

Parte desse recurso será destinado para o terceiro setor por meio de edital, que já está aberto e recebendo inscrições de projetos. O TeatrineTV falou sobre esse edital.

A prioridade é para projetos voltados para temas como direitos das mulheres, de pessoas negras, indígenas, crianças, jovens e idosos, redução das desigualdades, sustentabilidade ambiental e educação, temas que são prioritários no mandato da deputada.

Os projetos podem ser inscritos por meio da plataforma virtual https://camilajara.com.br/emendas/ e o prazo de inscrição vai até 23h59 do dia 15 de setembro de 2023. Nesse mesmo link, é possível encontrar o edital com todas as regras. O resultado está previsto para o dia 29 de setembro.