Camila Jara realiza Grande Plenária para balanço de projeto pioneiro de emendas

A deputada federal Camila Jara (PT), realiza na próxima 2ª feira (9.out.23), uma Grande Plenária do projeto Emendas Participativas — em que a população ajuda escolher para onde vão as emendas da parlamentar sul-mato-grossense.

Conforme informado, a plenária terá início às 18h no Armazém do Campo. "Este evento marcará o término da fase de escuta da população, que tem como objetivo definir a destinação das emendas para o ano de 2024", explica a assessoria da deputada em informe à imprensa.

Os deputados federais terão cerca de R$ 40 milhões em recursos de emendas impositivas no próximo ano.

Como parte do processo, a equipe do mandato de Camila disse que percorreu as cidades de Mato Grosso do Sul durante os meses de agosto e setembro, recebendo demandas e ofícios da população.

"Lideranças de bairros e associações de moradores, bem como visitas a assentamentos e comunidades indígenas, foram representados. Na Capital, foram realizadas pelo menos 10 reuniões em diferentes bairros das sete regiões da cidade, além de visitas a ONGs e instituições do terceiro setor. Cerca de duas mil pessoas foram ouvidas e mais de 200 ofícios foram recebidos até agora", explica a assessoria.

A deputada afirmou que todo recurso de emenda passará por uma escuta ativa da população antes de ser direcionado e que nenhum centavo será indicado sem ter passado pelas necessidades da população. "Assumimos o compromisso de que todo e qualquer recurso de emenda, antes de ser destinado, passe por uma escuta ativa da população. Nenhum centavo dos cerca de R$ 40 milhões vai ser indicado sem ter passado pelas necessidades da população. Somos o primeiro mandato da bancada federal de MS a realizar um projeto desse modelo porque acreditamos na participação popular e na democratização do acesso aos recursos de emendas”, completou a parlamentar.

O projeto Emendas Participativas é o primeiro do tipo da bancada federal de MS. A medida é baseada na participação popular e na democratização do acesso aos recursos de emendas.

SERVIÇO

Grande Plenária de Emendas Participativas da deputada federal Camila Jara;

Data: 09/10;

Horário: 18h;

Local: Armazém do Campo, Rua Juruena, 309 - Vila Taquarussu.

O evento é aberto à população e não é necessário cadastro prévio.