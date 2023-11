Campanha à reeleição de Alan Guedes poderá ter palanque para Lula e Bolsonaro

Alan Guedes, prefeito de Dourados, está enfrentando um dilema político. Ele se encontra numa posição difícil por conta das circunstâncias atuais da política brasileira. Por um lado, depende do PT do presidente Lula para impulsionar a sua campanha de reeleição. Por outro, o bolsonarismo representa uma ameaça, especialmente na região do agronegócio.

O partido de Alan é o PP, uma agremiação que compartilha muitos ideais com o PL de Bolsonaro, com quem o prefeito se reuniu recentemente em Brasília. No entanto, as lideranças expressivas do PT, como o ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT, têm sinalizado apoio ao projeto de reeleição do prefeito. O ex-deputado João Grandão também tem sido visto frequentemente pelos corredores da prefeitura, e o deputado Vander Loubet, em sua visita recente a Dourados, deixou claro o seu apoio à recandidatura de Alan.

Tereza Cristina, senadora do partido do prefeito e ex-ministra da Agricultura e Pecuária de Bolsonaro, é um elemento importante nessa equação. Ela deixou claro que o apoio do bolsonarismo em Dourados será para Alan Guedes. O PL pode lançar uma candidatura mais identificada com o bolsonarismo, mas o próprio ex-presidente já mandou avisar que se houver um candidato, será Rodolfo Nogueira.

No lado do PT, a candidatura antes colocada era a do professor Tiago Botelho, mas ele conseguiu um trabalho no governo federal e é improvável que dispute a eleição. A deputada Gleice Jane não se pronunciou sobre o assunto, e o PT fica à mercê do vereador Elias Ishy.

Alan Guedes terá que montar dois palanques em Dourados, um para o lulo-petismo e outro para o bolsonarismo. O PT, surfando na popularidade e na liderança de Lula, está se movendo para a direita e filiando prefeitos do PL de Bolsonaro. Com a guerra interna no PSDB, o partido com o maior número de potenciais pré-candidatos, é possível que o prefeito precise montar até um terceiro palanque para os tucanos. No entanto, o governador Eduardo Riedel deve apoiar Alan Guedes como futuro chefe político estadual no pós-2026.

FONTE: CONTRAPONTO