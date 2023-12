Campanha Compartilhe o Natal entrega presentes em Dourados e Coxim

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na comarca de Dourados deu início às entregas dos presentes e brinquedos da Campanha Compartilhe o Natal 2023, nesta terça-feira (12/12), no prédio das Promotorias de Justiça da cidade.

A solenidade foi presidida pelo Promotor de Justiça Luiz Gustavo Camacho Terçariol, titular da 17ª Promotoria de Justiça de Dourados. Na ocasião, foram entregues 409 presentes e 300 panetones para quatro entidades beneficentes do Município.

Foram contempladas as instituições Apae, Pestalozzi, Ceia Dom Alberto e Casa Criança Feliz. A 9ª edição da campanha contou com as empresas parceiras Sicredi Centro Sul, Kagiva, Todimo, Douramotors (Toyota), Goldenmotors (Hyundai), Taurus Distribuidora e Pax Primavera, além de contar com a colaboração e apoio dos membros do MPMS.

Coxim

Na quinta-feira (7/12), o MPMS também fez entregas na Apae de Coxim, realizadas pelo Promotor de Justiça Michel Maesano Mancuelho.

Texto: Kethelyn Mara/ Estagiária de Pós-Graduação em Jornalismo

Fotos: Comarcas de Coxim e Dourados

Fonte: Ministério Publico MS