Campeonato Estadual começa com transmissão ao vivo pela Rede E

A Rede E, por meio da FM 104,7, vai transmitir ao vivo o Campeonato de Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol de Campo a partir do próximo domingo (21). A abertura dos jogos acontece às 14h30 direto do estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. A informação oficial é do diretor da rádio, Jonas de Paula, e segundo ele, "seremos a única rádio nesta transmissão".

A temporada terá a participação de dez clubes profissionais e deve seguir até o dia 21 de abril. No grupo A, cinco clubes estão na disputa: Operário Futebol Clube, Portuguesa, Coxim, Náutico e Costa Rica. No grupo B, Dourados, Atlético Clube, Aquidauanense, Novo, Ivinhema e Corumbaense.

Três jogos abrem a rodada a partir das 15h. Coxim AC e AA Portuguesa se enfrentam no Estádio André Borges, em Coxim; Ivinhema FC e Novo FC no Estádio Saraivão, em Ivinhema; Náutico e Costa Rica jogam no Jacques da Luz, em Campo Grande e no Douradão Dourados Atlético Clube (DAC) recebe o Corumbaense às 16h.

"Para nós, da Rede E, poder acompanhar e transmitir os jogos ao vivo em Mato Grosso Sul é um grande orgulho. Sabemos que o esporte sul-mato-grossense tem se destacado com atletas talentosos e sabemos também como é cultural acompanhar as partidas de futebol. Agora, quem não puder ir até os estádios terá a oportunidade de acompanhar as transmissões ao vivo", comentou Jonas.

A narração será feita pelo jornalista Gildo Pereira com reportagens de Ricardo Paredes, comentários de Carlos Araújo, técnica de externa Elias Guilherme e plantão esportivo Juscelino Bourton.

