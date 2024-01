Carlos Jody mantinha 'forte ligação' com os atos golpistas do 8 de Janeiro

O Deputado Federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) tinha 'forte ligação' e é apontado como um dos organizadores da tentativa de golpe e depredações cometidas por bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023, na sede dos Três Poderes em Brasília (DF), revelou a Procuradoria Geral da República (PGR). Eis a íntegra.

Jody foi alvo de buscas da Polícia Federal durante a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, na manhã desta 5ª feira (18.jan.24).

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2). Veja os nomes dos alvos da PF, supostamente coordenados por Jody:

Raquel Nunes Barboza [‘Quelsinha Direita’]; José Maria Mattar; Juliana Machado da Silva Ribeiro; Luiz Eduardo Campos de Oliveira; André Luiz Santos Carneiro; Neide Maria Gomes Palmeira; Charles Adriano Siqueira de Souza [‘Charles Piupiu’]; Leonardo Loureiro Ferraz; Lúcia Maria Caxias dos Santos; Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior [o deputado Carlos Jordy].

SIGILO BANCÁRIO

Carlos Jody foi alvos de buscas da PF nesta 5ª feira (18.jan.24). Foto: Câmara dos Deputados

Além de realizar buscas e apreensão, a PF solicitou a derrubada do sigilo bancário dos seguintes suspeitos:

Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior [o deputado Carlos Jordy]; Carlos Victor de Carvalho [já preso, o 'CVC']; Charles Adriano Siqueira de Souza [o 'Charles Piu, Piu']; Daniel Pessanha Batista; Diego Dias Ventura; Elizângela Cunha Pimentel Braga; Fabrício José Carlos de Queiroz; Jorge Luiz Machado Garcia; Lúcia Maria Caxias dos Santos [a 'Lúcia Banerj’]; Raquel Nunes Barbosa; Roberto Henrique de Souza Júnior.

LIGAÇÃO COM O CVC

CVC desempenhava um papel de liderança na extrema direita em Campos dos Goytacazes (RJ) e recebia orientações diretas de Carlos Jordy para coordenar bloqueios em rodovias, contestando o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Em moção, a PGR revelou mensagens trocadas entre o Carlos Jody e Carlos Victor de Carvalho [CVC], vereador suplente na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) e servidor na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro .

CVC foi preso em 19 de janeiro de 2023 pela Operação Ulisses, por suspeita de financiar o transporte de extremistas para Brasília na véspera do dia 8 de janeiro.

Na decisão que autorizou a operação desta quinta-feira (18.jan.24), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que a CVC era “forte líder de grupos de extrema direita” em Campos dos Goytacazes e coordenou os acampamentos que exigiam intervenção para impedir a posse do presidente Lula. Ele seria um dos que ‘bancaram’ a permanência de radicais bolsonaristas em frente ao Exército no município do Rio de Janeiro.

A linha investigativa da PF vê indícios de uma possível relação de comando entre Carlos Jordy e o vereador a partir de troca de mensagens no dia 1º de novembro de 2022, logo após a eleição de Lula. Nele, CVC chama Jordy de “meu líder” e pede instruções ao deputado, dizendo que ele tem o “poder de parar tudo”. Na mesma data, foram mobilizados os primeiros bloqueios rodoviários em todo o país.

Leia a transcrição das mensagens trocadas em 1º de dezembro de 2022:

CVC: “Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo”.

Carlos Jordy: “Fala irmão, beleza? Está podendo falar aí?”.

CVC: “Posso irmão. Quando quiser pode me ligar”.

De acordo com a Polícia Federal, o deputado Jordy teria se comunicado com Carlos Victor, na época foragido, sem informar imediatamente as autoridades policiais. “Ao tomar conhecimento do destino do foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial” , afirmou a PF. CVC acabou preso em 19 de janeiro de 2023.

O ministro afirmou que todos os envolvidos em atos extremistas serão responsabilizados. “Os responsáveis pelos desprezíveis ataques à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos” , afirmou Moraes.

Diante das provas apresentadas, o ministro Alexandre de Moraes autorizou buscas de hoje contra Jody.

CARLOS VICTOR DE CARVALHO, O 'CVC'

CVC e 'Quelsinha' e 'Jorjão': três dos dez investigados da 24ª fase da Operação Lesa Pátria.

Carlos Victor de Carvalho [o CVC], coordenava disparos de fake news em ao menos 15 grupos de extrema direita. Ele foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro como um dos 'cabeças' dos baixo clero que organizou a tentativa de golpe.

CVC era homem forte do deputado Carlos Jordy, apoiador de Bolsonaro. Gravações de eventos ocorridos em 8 de janeiro foram encontradas em suas contas, sugerindo que ele ameaçava o Estado de direito. Além disso, Carvalho organizou eventos próximos ao Batalhão do Exército na cidade. Durante a investigação, a PF encontrou diálogos no telefone de Carvalho com contatos chamados “Luiz Jorge Bolsonaro Militar” e “Quelsinha”, que organizavam uma viagem de ônibus para Brasília.

'QUELSINHA DIREITA'

No topo da lista de alvos da PF está a radical de extrema direita, Raquel Nunes Barboza, também conhecida como 'Quelzinha Direita'. Ela foi presa por envolvimento na organização de ônibus para os protestos antidemocráticos em Brasília durante a 24ª fase da operação Lesa Pátria. Uma das acusações inclui o fornecimento de alimentos e suprimentos para os manifestantes.

'JORJÃO'

Trecho de áudio transcrito de vídeo em que Jorjão incita bloqueios de rodovias em cobranças de reversão do resultado eleitoral.

Outro alvo de hoje ligado aos atos golpistas é Jorge Luiz Machado Garcia também conhecido como 'Jorjão', um político de Campos dos Goytacazes. Ele foi apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelos bloqueios da BR-101 e pela incitação à violência contra o Estado de Direito. Jorjão é membro ativo do grupo político “Direita Campos – Movimento Ordem e Progresso” e está associado a outro suspeito, Daniel Pessanha Batista.

DANIEL PESSANHA BATISTA

Daniel Pessanha Batista. Foto: Reprodução

Líder político influente em Campos dos Goytacazes, Daniel Pessanha Batista é acusado pela Polícia Federal de organizar bloqueios na BR-101 e manifestações contra o Estado de Direito. Ele é membro do grupo "Direita Campos" e conversas com 'Quelzinha Direita' foram encontradas, indicando a organização dos eventos em frente ao quartel. A PF também encontrou um vídeo em que Batista afirma que o objetivo "seria acabar com a corrupção e a criminalidade do PT e de toda a classe política, incluindo caminhoneiros e agronegócio".

ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR

Fã de Daciolo e de Jair Bolsonaro, o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, de 53 anos, foi preso em 16/01/2023 durante investigação sobre atos golpistas. Foto: Reprodução

Também apontado como membro do grupo golpista, Roberto Henrique de Souza Júnior é acusado de incitar as Forças Armadas contra outros poderes, arrecadar fundos para apoiar atos extremistas em Brasília e organizar atos golpistas em frente aos quartéis, bloqueando a BR-101. Roberto teria coletado doações em dinheiro para distribuir entre os participantes dos protestos de 8 de janeiro e incentivado membros de um grupo de WhatsApp a se concentrarem em frente ao quartel do Exército. A Polícia Federal encontrou registros de conversas entre ele e outro suspeito, Charles Piupiu, que sugerem que havia preparativos para uma tentativa de golpe três dias antes da invasão da Praça dos Três Poderes.

CHARLES PIU PIU

Charles Adriano Siqueira de Souza, mais conhecido como Charles Piu Piu, foi detido durante a investigação de Lesa Pátria. Ele admitiu ter compartilhado informações sobre a atos extremistas e bloqueios de rodovias com apelações golpistas nas redes sociais e estar presente nos eventos do dia 8 de janeiro. Durante o interrogatório, ele afirmou que seus colegas de Brasília receberiam recursos dos bombeiros militares. Como parte da investigação em andamento, sua propriedade foi revistada em 28 de janeiro de 2023.

JOSÉ MARIA MATTAR

José Maria Mattar, bolsonarista alvo da Lesa a Pátria.

José Maria Mattar foi identificado pela Polícia Federal como responsável por divulgar notícias falsas no Youtube, incluindo informações falsas sobre crimes e atentados contra policiais federais realizados pelo ex-deputado federal bolsonarista Roberto Jefferson.

O acusado atuava como uma espécie de blogueiro e ativista da extrema direita, que por meio de um programa de rádio com o nome brega 'Mattar a Queima Roupa...é tiro e queda!', veiculado na Rádio Aurora, chegou até fazer programas de 1h em celebração ao aniversário de Jair Bolsonaro com elogios ao ex-madatário condenado a inegibilidade.

A PF explicou que Mattar é membro do mesmo grupo de Daniel Pessanha, já que em um vídeo, ele sugeriu que Daniel comparecesse a uma reunião "para estarem unidos quando vier um comando de cima para baixo, de Brasília ou do RJ, por exemplo".

LUIZ EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA

Remeteu ao grupo no Facebook intitulado ‘Direita Campos Oficial 2', convocação para o fechamento de rodovias no período pós-eleitoral.

LÚCIA MARIA CAXIAS DOS SANTOS, A ‘LÚCIA BANERJ’

Segundo a PF, Lúcia Maria Caxias dos Santos afirmou, nas redes, que participou ativamente nos acampamentos em frente ao quartel do Exército, indicando que iria participar dos acampamentos em Brasília.

Os policiais identificaram um áudio em que ela afirma: “Oi Júnior. Tudo bem? Com certeza, meu filho. E vou ser presa a qualquer momento, porque tô no meio do pessoal organizando. Pessoal do agro lá de Goiânia, dos arredores de Brasília e tudo. O agro botou um apoio para três mil ônibus. Não sei como é que eles vão sair. Pessoal tá combinando de chegar diversos horários para não, né? Tem gente que vai chegar de madrugada, tem gente que vai chegar... mas o negócio tá grande. O negócio tá grande, tá? Tá bonito”.

ALVOS DE MENOR INFLUÊNCIA

No que diz respeito a quatro investigados — Juliana Machado da Silva Ribeiro, André Luís Santos Carneiro, Neide Mara Gomes Palmeiras e Leonardo Loureiro Ferraz — a Procuradoria-Geral da República afirmou que não havia informações suficientes para justificar a tomada de medidas. Apesar do parecer, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da Polícia Federal e autorizou buscas contra os quatro investigados.

BALANÇO DA OPERAÇÃO LESA PÁTRIA

Existem vários fatores que levaram aos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 – Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

Na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, a Polícia Federal divulgou o balanço da Operação Lesa Pátria, que teve início após o ataque ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal há exatamente um ano. Abaixo estão os números consolidados:

97 mandados de prisão preventiva

313 mandados de busca e apreensão

Bens apreendidos totalizando R$ 11.692.820,29 (estimativa de valores)

Veículos apreendidos totalizando R$ 5.032.147,00 (estimativa de valores)

Ônibus apreendidos totalizando R$ 8.400.000,00 (estimativa de valores)

Além disso, 1.393 prisões em flagrante foram realizadas nos dias seguintes ao ataque. A Operação Lesa Pátria segue em curso, com atualizações regulares sobre mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas. Os valores apreendidos são estimados, visto que os bens sofrem depreciação ao longo do tempo e as apreensões mais recentes ainda não foram contabilizadas na 23ª fase da operação.

