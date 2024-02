Carnaval 2024: Detran-MS terá camarote para motorista da rodada e atrações às crianças

Detran-MS vai realizar ações educativas e de fiscalização na capital e interior do Estado

Durante os dias de folia, entre 9 e 13 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, será montado o Camarote da Rodada, com atrações culturais, espaço instagramável e muitas atrações. "O espaço será rotativo e será aberto para pessoas que passarem no teste do bafômetro, ou seja, para o motorista da rodada. A intenção é que foliões elejam o motorista da rodada e não coloquem em risco suas vidas e de outras pessoas, ao conduzirem veículo depois de beber. E nós vamos preparar esse camarote super vip para o motorista da rodada", explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, que esteve na coletiva.

Além do Camarote da Rodada, o Detran-MS fará ações educativas de conscientização da população para não associar álcool e direção, com os óculos de simulação de embriaguez.

Durante a tarde, as crianças também podem participar das ações, que terão jogos educativos e pintura facial.

Fiscalização

Como apoio à Polícia Militar, a Gerência de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS participará do ordenamento viário nas proximidades da Esplanada Ferroviária, com objetivo de impedir que condutores circulem alcoolizados.

A fiscalização do Detran-MS também atuará em Dourados e nas rodovias de MS, com ações em trechos próximo a cidades que são atrativos turístico nesse período.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Foto: Daniel Reino/FCMS

Fonte: Governo MS